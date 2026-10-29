Eski İrlanda Cumhuriyeti millî futbolcusu James McClean, tarafların sözleşmesini derhal feshetme konusunda anlaşmasının ardından memleketinin takımı Derry City ile yollarını ayırdı. 37 yaşındaki kanat oyuncusu, temmuz ayından bu yana forma giymesine engel olan uzun süreli bir anlaşmazlığın ardından, Wrexham'dan dönüşünden yalnızca dokuz ay sonra Brandywell Stadı'ndan ayrılıyor.

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Memleketine dönüşü erken sona erdi

McClean'in Derry City'deki ikinci dönemi, 2011'de Sunderland'a satışından 15 yıl sonra, ocak ayında birkaç yıllık bir sözleşme imzalamasına rağmen aniden sona erdi. Temmuz ayında FAI Kupası ikinci turunda Tolka Rovers'a karşı son maçına çıkmadan önce 20 karşılaşmada dört asist yaptı. 23 Temmuz'da Rijeka'ya karşı oynanan Konferans Ligi eleme maçında süre almayan yedek oyuncu olarak kaldıktan sonra maç kadrolarının dışında bırakıldı.

Karşılıklı anlaşma çetin anlaşmazlığı sona erdirdi

Kulübün sözleşmesini feshetmeye yönelik ilk girişiminin yol açtığı uzun süren çıkmazın ardından Derry şu açıklamayı yaptı: “Derry City FC ve James McClean, James'in kulüple olan sözleşmesini derhal geçerli olmak üzere sona erdirmek için karşılıklı anlaşmaya vardıklarını doğrulayabilir.

“Bu anlaşma, son dönemdeki anlaşmazlığı sona erdiriyor. Hem kulüp hem de James sonuçtan memnun ve yapıcı bir şekilde yollarına devam etmekten mutluluk duyuyor.”

Ayrılığına ilişkin McClean ise şunları ekledi: “Bu meseleleri çözüme kavuşturacak bir anlaşmaya varmış olmamızdan memnunum. Kulübe dönüşüm umduğum gibi gitmese de Derry City FC'nin kalbimde her zaman özel bir yeri olacak.

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“Destekleri için taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Futbolculara, teknik heyete, çalışanlara ve taraftarlara gelecek için en iyi dileklerimi iletiyorum. Özellikle de Waterford FC'ye karşı oynayacakları FAI Kupası finalinde takıma başarılar dilemek istiyorum.”

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Başkan, İrlandalı futbolcunun başarılarla dolu kariyerini övdü

Kanat oyuncusu, Derry'deki iki döneminde 108 maçta 20 gol attı. Ayrıca Sunderland ve West Bromwich Albion formalarıyla toplam 158 Premier League maçına çıktı; EFL'de ise Wigan Athletic, Stoke City ve Wrexham'da oynadı.

Milli takımda 104 kez forma giyen oyuncuya övgüde bulunan kulüp başkanı Philip O'Doherty, şunları söyledi: “Derry City'deki herkes adına James'e memleketinin kulübüne gösterdiği bağlılık için teşekkür etmek istiyorum.

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“Başarıları Brandywell'in çok ötesine uzanıyor. İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımı'nda 103 kez forma giymesi dikkate değer bir kilometre taşı ve İrlanda futboluna genel olarak yaptığı büyük katkıyı resmen takdir etmek istiyoruz.

“Kendisine gelecek için en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Ne kulüp ne de James McClean bu konuda başka bir açıklama yapacak.”

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Eski takım arkadaşlarını büyük final bekliyor

McClean serbest oyuncu olarak kariyerindeki bir sonraki adımı değerlendirirken, beşinci sıradaki Derry lig sezonunu cuma günü deplasmanda Sligo Rovers'a karşı tamamlayacak. Ardından Brandywell'de gözler, Derry City'nin FAI Kupası finalinde Waterford ile karşılaşacağı 8 Kasım Pazar günü Aviva Stadyumu'na çevrilecek. Kupayı kazanmak, kulübe bu organizasyondaki yedinci zaferini ve 2022'den bu yana ilk şampiyonluğunu getirecek.