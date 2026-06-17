Eski üst düzey yeteneğin kardeşi, Feyenoord ile 2029 ortasına kadar sözleşme imzaladı

Hakeem Agboluaje, 2029 yılının ortasına kadar Feyenoord’da kalacak. Bobby Adekanye’nin 18 yaşındaki kardeşi, De Kuip’teki sözleşmesini iki sezon daha uzattı.

Agboluaje, kulübün resmi internet sitesi üzerinden bu sevindirici habere ilişkin bir açıklama yaptı. “Feyenoord’un sözleşmemi yeniden müzakere edip uzatmak istemesi, bana duyduğu büyük takdiri gösteriyor.”

“Son dönemde kulüpte bana sunulan fırsatlar ve edindiğim deneyimlerden dolayı son derece mutluyum. Bu durum elbette daha fazlasını istememe neden oluyor ve Feyenoord’daki nihai hedefime ulaşmak için motivasyonumu daha da artırdı.”

Agboluaje, 2020 yazından bu yana Feyenoord’un altyapısında yer alıyor ve son sezonlarda Varkenoord’da büyük bir gelişme kaydetti.

Bu gelişme gözden kaçmadı. Geçen sezon Agboluaje, A takımla düzenli olarak antrenmanlara katıldı ve Feyenoord 1’in maç kadrosunda birçok kez yer aldı.

Agboluaje, Ajax, FC Barcelona, PSV, Liverpool ve Lazio gibi kulüplerle sözleşme imzalamış olan üst düzey yetenek Adekanye’nin küçük kardeşidir.

Adekanye, 2025 yılında Go Ahead Eagles ile kupa kazandıktan sonra Türkiye’ye transfer oldu. Şu anda Manisa FK forması giyiyor.