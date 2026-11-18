Manchester United'daki son teknik değişiklikler, sözleşmesinin bitimi yaklaşan ve yeni kontrat konusunda henüz anlaşma sağlanamayan kaptan Bruno Fernandes'in geleceğine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Yeni teknik direktör Mauricio Pochettino'nun gelişiyle birlikte eski bir Manchester United yıldızı, takımın önümüzdeki dönemdeki projesine liderlik edebileceğine inandığı bir isim önerdi.

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Ashley Young, Portekizli oyuncunun Ocak 2020'de Sporting Lizbon'dan Manchester United'a katılmasından bu yana üstlendiği büyük rolü kabul etse de son yıllarda takımın en öne çıkan isimlerinden biri olmayı sürdüren Fernandes'in yerine bir alternatif düşünmeye başlamanın zamanının geldiği görüşünde.

Young, "Overlap Daily" programında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kulüp için muhteşemdi, takımın en öne çıkan oyuncusuydu ama pek çok şey yaşandı. Duyduğumuz kadarıyla bir sözleşme uzatma teklifini daha reddetti."

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Young sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir oyuncunun etrafında takım kurmak istersiniz. Gelecek yıl 33 yaşına girecek. Yaş sadece bir sayı ama artık formunun zirvesinde değil. Bittiğini söylemiyorum ama artık yaşlanıyor."

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Raporlara göre iki sözleşme uzatma teklifini reddeden Fernandes, kontratının son aylarına yaklaşıyor. Manchester United'ın kaptanının sözleşmesini bir ay daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Bu adım oyuncunun önümüzdeki yaz bedelsiz ayrılmasını engelleyebilir ancak takımda kalmasını garanti etmiyor; zira kulüp bu maddeyi devreye sokmaya karar verirse oyuncuyu 2027 yılı içinde satabilecek. Bu ayrıntılar Metro tarafından aktarıldı.

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Bruno'nun yerine Premier Lig'den bir isim

Young, uygun gördüğü alternatifi de açıkladı: Nottingham Forest ve İngiltere Milli Takımı oyuncusu Morgan Gibbs-White. Young'a göre önümüzdeki ocak ayında 27 yaşını dolduracak orta saha oyuncusu, oyun kurucu pozisyonunu üstlenmek ve Old Trafford'da yeni bir projeye liderlik etmek için gereken özelliklere sahip.

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Young, "Benim tercihim Morgan Gibbs-White'ı transfer etmek olurdu. Bu ismi ortaya atıyorum ama oyun kurucu pozisyonunda oynayan bir oyuncu düşünüyorsunuz ve onun etrafında bir takım kurmak istiyorsunuz" dedi. Young şöyle devam etti: "Genç ve hırslı bir oyuncu, İngiltere Milli Takımı kadrosuna da yeni girdi. Nottingham Forest'a tüm saygımla, daha büyük bir kulüpte oynayabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Bence Manchester United'ın, kariyerinin zirve yıllarında ihtiyaç duyduğu bir oyuncu."

Young sözlerini şöyle tamamladı: "Nottingham Forest'ta, Manchester United gibi daha büyük bir kulüpte oynayabileceğini ve oradaki baskıyla sorumluluğu kaldırabileceğini kanıtlamaya yetecek kadar iş çıkardı." Gibbs-White'ın Forest ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu da olası bir transferi, kulübünün oyuncuyu bırakma konusundaki tutumuna bağlı kılıyor.

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