Eski United yıldızı: Flick, Mourinho'ya bu konuda izin verirse işi biter

Barcelona ile Real Madrid arasındaki savaş henüz başlamadı; ancak iki takım da birkaç gün içinde İspanya Ligi'ndeki ilk maçlarına çıkacak.

Buna rağmen birçok kişi, yeni sezonda İspanya'nın iki devini karşı karşıya getirecek mücadeleye ve aynı zamanda José Mourinho ile Hansi Flick arasındaki rekabete şimdiden gözünü dikmiş durumda. Alman teknik adam da bu duruma hazır olduğunu söyledi.

Flick geçtiğimiz günlerde şöyle konuştu: "Evet, neden olmasın? O, rakip takımın teknik direktörü ve ben her zaman herkesle karşılaşmaya hazırım."

Bu durumda birçok kişi, Mourinho'nun Flick'e karşı yapabileceği şeyler konusunda uyarıda bulunuyor. Bunlar, daha önce Pep Guardiola'ya karşı da yaptığı ve onun Barcelona'dan ayrılışında belirleyici olan şeyler.

Portekizli teknik adamın Flick için oluşturduğu tehlike hakkında konuşmaktan çekinmeyenlerden biri de Mourinho'yu çok iyi tanıyan eski Manchester United yıldızı Quinton Fortune oldu.

Defensa Central ağı, Fortune'un Premier Bet ağına verdiği demeçleri yayımladı. Fortune şunları söyledi: "Flick sakin bir insan ve Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşünün ardından şimdi kendisini neyin beklediğini zaten bildiğini düşünüyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer Mourinho'nun aklına girmesine izin verirse, işi biter. Her şey biter. Mourinho o bölgeye ulaşmayı başarırsa, bitmiş sayılırsın."

Şunu vurguladı: "Flick iyi bir teknik direktör, ancak Mourinho bu psikolojik oyunlarda bir usta. Ayrıca takımında, Barcelona'ya sahada da zarar verecek yeterli kaliteye sahip."

Şöyle ekledi: "Mourinho, oyuncularının dikkatini baskıdan uzaklaştırmak için elinden gelen her şeyi yapacak; Barcelona'nın istikrarını sarsmaya ve tüm baskıyı Flick ile takımına aktarmak için başka bir cephede medya gürültüsü çıkarmaya çalışacak. Bu, onlar için gerçek ve zorlu bir sınav olacak."

Bu şekilde Alman teknik adam çok dikkatli olmak zorunda kalacak; özellikle de Portekizli teknik adam, Real Madrid'e kraliyet ekibinin rekabetçi zihniyetini yeniden kazandırmaya kararlı bir şekilde geldiği için.