Premier Lig'de lider Manchester City'nin 10 puan gerisine düşen Chelsea, FA Cup'ın 3. Tur eşleşmesinde Ulusal Lig takımlarından Chesterfield ile eşleşirken, geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Lewis Baker da uzun bir aranın ardından Londra ekibi için sahaya çıktı.

Chelsea karşılaşmadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Danimarkalı defans oyuncusu Andreas Christensen'in yerine oyuna dahil olan Baker, böylece 5 Ocak 2014'te oynanan Derby karşılaşmasının ardından ilk kez Chelsea formasıyla sahaya çıktı.

Frikikleriyle hatırlanıyor

Baker bu sezon daha önce Chelsea U21 ve U23 takımlarıyla 12 maça çıkarken, üç gol ve üç asistle oynamıştı.

Trabzonspor'a Eddie Newton döneminde transfer olan ve bordo-mavili takımdaki tek sezonunda çıktığı 36 maça iki gol ve beş asist sığdıran Baker, özellikle çektiği etkili frikiklerle akılda kalmıştı.

Daha önce Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf, Championship'te Leeds United, Reading ve Middlesbrough, Eredivisie'de ise Vitesse formaları giyen Baker, Hollanda'da kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Kariyerinin en iyi dönemini 2016-2017 sezonunda Vitesse'de geçiren Baker, 33'ü ligde olmak üzere toplamda 39 maça çıkmış ve 10'u ligde olmak üzere 15 gol atmıştı.

Takımının kupa şampiyonluğunda başrolü oynayan 26 yaşındaki oyuncu o dönem U21 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden İngiltere'nin de en önemli isimleri arasında yer almıştı.

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