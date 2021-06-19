Tottenham’ın eski oyuncusu Anderton, Kane’in ayrılık kararı almasının Son’u da etkileyebileceğini düşünüyor.

Darren Anderton, Kane’in Tottenham’dan ayrılması durumunda Son’u da takımda tutmanın oldukça zorlaşacağını düşünüyor. Anderton’a göre, böyle bir durumda Avrupa’nın tüm büyük kulüpleri Güney Koreli yıldızı kadrosuna katmak için Tottenham’ın kapısını çalacak.

Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını hala sürdüren Tottenham, yaz transfer dönemini de oldukça yoğun geçirecek.

Yıldız santrfor Harry Kane, kariyerinin sonraki bölümünde kupalar kazanmak istediğini öne sürerek Tottenham’dan ayrılmak istediğini belirtmişti. Eğer bu ayrılık gerçekleşirse, Tottenham’da bir yaprak dökümü başlayabilir ve diğer yıldız oyuncular da takımdan ayrılmak isteyebilir.

Neler söylendi?

Goal’e konuşan Darren Anderon, Tottenham’ın transfer gündemini şöyle değerlendirdi: “Eğer Kane Tottenham’dan ayrılırsa Son da takımdaki geleceğini sorgulamaya başlayacaktır. Hatta tüm oyuncular böyle düşünecektir.”

“Bir arkadaşınız takımdan ayrılırsa hayal kırıklığı yaşarsınız, bu çok doğaldır. Ve bu aşamada, siz de önümüzdeki sezon iyi işler yapamazsanız kendinizi sorgulamaya başlarsınız.”

“Tabii ki bir takım arkadaşınızın gidip Premier Lig’i ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanması sizi de mutlu eder. Ancak bir noktadan sonra onu biraz kıskanabilirsiniz ve siz de o seviyeye çıkmak istersiniz.”

“Eğer bunu mevcut kulübünüzle başaramayacağınıza inanırsanız da farklı bir kulübe gitmeyi düşünmeye başlarısınız.”

“Son, harika bir insan değil mi? Bunu hepimiz biliyoruz, ayrıca Tottenham’ı da çok seviyor. Bence kulübün şu aşamada büyük endişelere kapılmasına gerek yok, yapılması gereken ise tekrar Şampiyonlar Ligi seviyesini hedeflemek. Yoksa diğer oyuncular da kulüpteki geleceklerini sorgulamaya başlayacaktır.”

Tottenham’daki belirsiz durum

Son’un Tottenham’la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor fakat Kane’le birlikte Güney Koreli yıldızın da transferi gündeme gelebilir.

Anderton, bu konuya dair şunları söyledi: “Son gibi bir oyuncu için Avrupa’nın tüm elit kulüpleri sıraya girecektir. Bence önemli olan, kadroya kimleri kattığınız değil kadroda kimleri tutabildiğinizdir.”

“Birkaç sene önceye kadar Avrupa’daki en iyi yetenekler bizdeydi: O dönemki performansıyla Dele Alli, Harry Kane, Christian Eriksen, Son… Bu tarz isimler istedikleri her takımda forma giyebilecek yeteneğe sahiplerdi.”

“Kane’in ayrılmak istemesi de takım için oldukça zor bir durum. Kadronuzda bu seviyede isimler varsa diğer takımların ilgisini çekmeniz doğaldır.”

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