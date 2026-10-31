Tottenham Hotspur'un eski forveti Lucas Moura, bu yılın başlarında Sao Paulo'da sağ aşil tendonu koptuktan hemen sonra futbolu bırakmayı düşündüğünü açıkladı. 34 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu, mayıs ayında Bahia ile 2-2 berabere kaldıkları Campeonato Brasileiro maçında soyunma odasında kariyerinin geleceğinden endişe etti.

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Ağır sakatlık emeklilik endişesine yol açtı

Moura, kulüp doktorlarının 3 Mayıs'ta sağ aşil tendonunun tamamen koptuğunu teşhis ettiği anda profesyonel futbolu bırakmayı düşündüğünü itiraf etti. Sakatlık, 18 Mart'ta Atletico Mineiro karşısında iki kaburgasını kırıp yaklaşık iki ay sahalardan uzak kaldıktan sonra merakla beklenen dönüşünün henüz ilk yarım saatinde yaşandı. Yeniden uzun bir rehabilitasyon süreciyle karşı karşıya kalması, tecrübeli oyuncunun futboldaki geleceğini sorgulamasına neden oldu.

Sözleşme belirsizliği ilk şoku artırdı

Ocak 2018 ile Haziran 2023 arasında Tottenham'da geçirdiği beş yıllık dönemde tüm kulvarlarda 221 maça çıkıp 39 gol atan eski Premier League hücum oyuncusunu özellikle endişelendiren, Sao Paulo ile mevcut sözleşmesinin yıl sonunda bitecek olmasıydı. Bu denli ciddi bir kopmanın ardından iyileşme süresi çoğu zaman 12 aya yaklaşırken Moura, tedavisi sürerken kulüpsüz kalmaktan korktu.

GE'ye verdiği röportajda Moura o anları şöyle anlattı: “O anın etkisiyle soyunma odasına gittiğimde, itiraf etmeliyim ki bu aklımdan geçti. Çünkü teşhis orada doğrulandığında, aşil tendonu sakatlığı hakkında genellikle duyduğunuz şey, geri dönüşün on ay ile bir yıl sürdüğüdür. ‘Sözleşmem aralıkta bitiyor. Nerede olacağım? Kulüpsüz mü kalacağım?’ diye düşündüm. İnsanın içine böyle bir şüphe düşüyor.”

Eşinin sözleri geri dönüşü için ilham verdi

Bahia maçının ertesi günü, 4 Mayıs'ta Hospital Israelita Albert Einstein'da Dr Moises Cohen'in gerçekleştirdiği başarılı bir ameliyat geçiren oyun kurucuya doktorlar en az altı ay sahalardan uzak kalacağını söyledi. Bu süreyi kabullenmekte zorlanan hücum oyuncusu, bakış açısını değiştirmesini ve rehabilitasyonuna sıkı sıkıya sarılmasını eşine borçlu olduğunu belirtti.

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Moura, ameliyat sonrası eşinin kendisini cesaretlendirmek için söylediklerini şöyle aktardı: “‘Aşkım, hastaneye girip yarın çıkıp çıkamayacağını bilmeyen kaç kişi olduğunu düşün. Senin altı ay içinde iyileşeceğin bir sakatlığın var.’ Bu sözler gerçekleri görmemi sağladı. Daha güçlü çıkacağız. Bakış açımı değiştiren şey buydu. Çalışalım, yapmam gereken her şeyi yapalım.”

Hızlı iyileşmenin ardından derbi

İlk tıbbi öngörülerin aksine Moura, beş ayı biraz aşkın bir sürede sahalara dönerek 10 Ekim'de Vitoria karşısında alınan 2-1'lik lig galibiyetinde forma giydi ve dönüşünden bu yana çıktığı dört maçta bir gol attı. 34 yaşındaki oyuncu, şimdi Sao Paulo'nun 4 Kasım'da ezeli rakibi Corinthians'ı ağırlayacağı maçta bu performansını sürdürmeyi hedefliyor. Ardından Fluminense ve Botafogo maçları gelecek. Sözleşmesi aralıkta sona ereceği için sezonun son bölümünde sergileyeceği güçlü performans belirleyici olabilir.