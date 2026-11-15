Eski Tottenham teknik direktöründen çarpıcı sözler: Manchester United o kadar kötü ki Pochettino başarısız olamaz

İngiliz teknik direktör Harry Redknapp, Mauricio Pochettino'nun Manchester United'ı yeniden zirveye taşımak için mükemmel bir fırsata sahip olduğunu düşünüyor. Redknapp, takımın içinde bulunduğu kötü durumun, Arjantinli çalıştırıcının görevini, Sir Alex Ferguson'un ayrılığının ardından Manchester United'ı çalıştıran teknik direktörlerin karşılaştığı zorluklardan farklı kıldığını değerlendiriyor.

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Redknapp, İngiliz "The Sun" gazetesindeki yazısında, Manchester United'ın bir kaos haline girdiğini, ancak Pochettino'nun görevi devralması için şu andan daha iyi bir zamanın olmadığını söyledi.

Ayrıca antrenörlerin bu tür görevlere kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak baktığını, çünkü takımın şu anki konumundan önündeki tek yolun yükselmek ve sonuçları iyileştirmek olduğunu ekledi.

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Şöyle devam etti: "Pochettino'yla birlikte Manchester United için işler yalnızca düzelebilir. Onları elbette küme düşürmeyecek, bunu yapmaz."

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Redknapp, Ekim 2008'de sezona felaket bir başlangıç yapmış olan Tottenham'ın başına geçtiği dönemdeki deneyimine dair anılarını hatırlattı ve görevi kabul etmekte tereddüt etmediğini vurguladı.

Şöyle dedi: "Tottenham'ın görevi bana teklif edildiğinde, tarihlerinin en kötü başlangıcının ardından büyük bir sıkıntı içindeydiler ve bu, hiç düşünmeden verilmiş bir karardı." Antrenörlerin bu tür fırsatları değerlendirirken böyle düşündüğünü belirtti.

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Buna karşılık Redknapp, Pochettino'nun doğrudan Ferguson'ın ayrılışının ardından Manchester United'ın başına geçmesinin onu tamamen farklı bir meydan okumayla karşı karşıya bırakacağını düşündüğünü söyledi; çünkü antrenör bu durumda zaten büyük bir mirasa ve yüksek bir başarı seviyesine sahip bir takımı daha da iyileştirmekle yükümlü olurdu.

Ferguson'ın halefi olarak seçtiği ancak uzun sürmeyen David Moyes deneyimini örnek gösterdi ve herkesin işlerin nasıl sonuçlandığını bildiğini söyledi.

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Redknapp, Arjantinli teknik adamla aralarındaki dostane ilişkiyi de açıkladı ve ikisinin de aynı doğum tarihine, 2 Mart'a sahip olduğunu, Pochettino Southampton'ın teknik direktörüyken kendisinin de Queens Park Rangers'ın başında olduğu bir dönemde doğum günlerinde karşılaştıklarını belirtti ve şunu ekledi: "Biz kazandık!"

Ayrıca onunla hayır amaçlı "Soccer Aid" maçında birlikte çalıştığını belirtti ve onu son derece zeki ve bilgili biri olarak nitelendirdi.

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Pochettino'nun ve yardımcısı Jesus Perez'in Old Trafford'un ve antrenman tesisinin atmosferini canlandırabileceğini ve kulübe biraz gülümseme getirebileceğini ekledi; ancak ikisinin aynı zamanda futbol zekâsına ve takım kurma becerisine de sahip olduğunun altını çizdi; bunlar önümüzdeki dönemde zorunlu olacak iki unsur.

Redknapp, Arjantinli teknik adamın karşılaşabileceği en büyük sorunu da belirledi: Manchester United yönetiminin, başarıya ulaşması için ona ihtiyaç duyduğu oyuncuları verme konusundaki istekliliğinin derecesi.

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Takımın mevcut kadrosunun "şok edici" olduğunu söyledi ve büyük bir teknik adamın kötü oyuncularla çalışıyorsa fazla bir şey yapamayacağını, yeteneği ne olursa olsun herhangi bir antrenörün doğru unsurlara sahip değilse yenilgiye uğrayacağını ekledi.

Redknapp, Manchester United'ın yönetiminden sorumlu kişilere sert eleştiriler yöneltti ve antrenörleri atama sorumluluğunu üstlenen bazı kişileri anlamakta güçlük çektiğini söyledi; transferlerdeki kafa karışıklığı ve teknik ekiplere ilişkin değişken kararlar nedeniyle kulübün sorununun büyük bir bölümünü onların üstlendiğini değerlendirdi.

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Ayrıca United yönetiminin Carrick'in ayrılışıyla başa çıkma biçimini eleştirdi ve yaşananları şok edici olarak nitelendirdi; eski teknik direktörün kulüp için büyük bir oyuncu ve harika bir adam olduğunu, ancak özellikle ayrılış haberinin resmi açıklamadan önce sızdırılmasıyla son derece kötü muamele gördüğünü belirtti.