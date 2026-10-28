Eski Tottenham kaptanı Hugo Lloris, Ballon d'Or zaferinin ardından “rol model” Harry Kane'i övdü

Tottenham Hotspur’un eski kalecisi Hugo Lloris, Bayern Münih forveti Harry Kane’in pazartesi gecesi Londra’da 2026 Ballon d’Or ödülünü kazanmasının ardından eski takım arkadaşına övgüler yağdırdı. Kuzey Londra’da 10 yıl boyunca aynı soyunma odasını paylaşan deneyimli Fransız kaleci, İngiltere kaptanının çok yönlü oyununu ve alçakgönüllü kişiliğini övdü.

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Dünya Kupası şampiyonundan golcüye övgü

Lloris, uzun yıllar birlikte oynadığı hücum oyuncusunun futbolun en büyük bireysel ödülünü kazanmasını ve Gerd Muller Trophy'yi 26 Ekim'de London Palladium'da almasını izlemekten büyük mutluluk duydu. Şu anda 33 yaşında olan İngiliz oyuncu, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe ile Barcelona'nın genç oyuncusu Lamine Yamal'ı geride bırakarak 25 yıl sonra ülkesinden bu ödülü kazanan ilk isim oldu. Bu başarı, 73 gollük bir sezonun, Bundesliga şampiyonluğunun ve İngiltere ile elde ettiği Dünya Kupası üçüncülüğünün ardından geldi.

Birlikte geçirdikleri on yıl kalıcı bir saygı yarattı

Kane, 2009'da Tottenham'ın altyapısında yükselip birkaç kiralık dönem geçirdikten sonra, Ağustos 2012'de takıma katılan Lloris ile 2013 ortasından Ağustos 2023'te Bayern'e transfer olana kadar A takımda düzenli olarak birlikte oynadı. 39 yaşındaki kaleci ise Aralık 2023'te Los Angeles FC'ye transfer oldu.

L'Equipe'e konuşan eski Fransa kaptanı, eski takım arkadaşının çok yönlü gelişimini övdü: "Onun adına mutluyum. Eski bir takım arkadaşımın Londra'da, evinde Ballon d'Or'u kazandığını görmek harika. Sezondan sezona geliştirdiği olağanüstü derecede eksiksiz bir beceri setine sahip. Bugün her şeyi yapabiliyor: Kısa paslar, uzun paslar, top kapma, savunmaya dönme. Ceza sahasındaki en iyi oyuncu olduğuna da şüphe yok."

Golcüyü farklı kılan özverili tutumu

Birçok üst düzey yıldızın aksine golcü, ödüle adaylığını güçlendirmek için hiçbir zaman medya kampanyalarına başvurmadı. Bu özelliği, onu önceki kazananlar Ousmane Dembele ve Karim Benzema ile karşılaştıran Lloris'i derinden etkiledi.

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Oyuncunun karakteri ve takım anlayışı üzerine konuşan Lloris şunları ekledi: "Göz önünde olmanın peşinden koşmuyor. Bu Ballon d'Or'u tamamen profesyonelliğine ve alçakgönüllülüğüne borçlu. Sporumuzda örnek alınacak biri.

"Ousmane Dembele'nin kazandığı Ballon d'Or da, tıpkı Karim Benzema'nın 2022'deki ödülü gibi, takımı ön planda tutan bir oyuncuyu ödüllendirmişti. Harry, gol makinesinden çok daha fazlası."

Kupa maçının ardından Klassiker randevusu

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta 10 gol ve yedi asist üreten Kane, dikkatini kısa sürede yeniden Bayern'deki kulüp maçlarına çevirecek. Bayern, Magdeburg'u çarşamba akşamı DFB-Pokal ikinci turunda ağırlayacak ve zorlanmadan tur atlamayı hedefleyecek. Hafta içindeki bu kupa maçının ardından ezeli rakibi Borussia Dortmund'u 31 Ekim Cumartesi günü Bundesliga'nın sekizinci haftasındaki heyecan verici karşılaşmada konuk edecek.