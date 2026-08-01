Fulham FC giderek Real Madrid'ın bir şubesine dönüşüyor. Menajer Alvaro Arbeloa eski bir Blanco; Thiago Pitarch ile birlikte İspanya'nın başkentinden üçüncü üst düzey yetenek de Londra'ya taşınabilir. Gonzalo Garcia ve Cesar Palacios adlı iki Real genç oyuncusu, Cottagers'a transfer olmaya çok yakın. İspanyol spor gazetesi Marca'ya göre Pitarch transferi sadece bir zaman meselesi. Arbeloa'nın 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu çok istediği ve oyuncunun da şimdiden yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.

Pitarch'ın yeni ve eski Real teknik direktörü Jose Mourinho'nun planlarında görünürde yer almamasına karşın, onu Arbeloa ile çok özel bir hikâye bağlıyor. Zira Pitarch, henüz genç kariyerindeki üç önemli ilk maçını Arbeloa'ya borçlu.

Merkez orta saha oyuncusu, teknik direktör Arbeloa yönetiminde ilk kez Real'in U19 takımında, ikinci takımında ve son olarak geçen sezon A takımda forma giydi. Görece cılız genç oyuncu, ligde 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 kez sahaya çıkarken, Manchester City'ye karşı son 16 turunda ve Bayern Münih'e karşı çeyrek final ilk maçında ilk 11'de başladı.

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Lizbon, Madrid ve Londra arasında teknik direktör değişimi

Arbeloa, ocak ayında Real Madrid'de ikinci takımdan A takım teknik direktörlüğüne yükseltildi ve görevde henüz altı ayı biraz geçmişken kovulan Xabi Alonso'nun yerini aldı.

Real'in sezonu bir kez daha kupasız tamamlamasının ardından Arbeloa ayrılmak zorunda kaldı ve Fulham FC ile anlaştı. Marco Silva ise yerini bırakıp Benfica'nın teknik direktörü oldu; burada Mourinho'nun yerine geçti. Mourinho da Arbeloa'nın Eflatun-Beyazlılar'daki görevini devraldı.

Birbiriyle örtüşen medya haberlerine göre Garcia ve Palacios transferlerinde artık sadece son prosedürler kaldı. Garcia'nın en az 40 milyon euroya, Palacios'un ise 8 ila 10 milyon euroya mal olması bekleniyor. Pitarch için de muhtemelen en az 20 milyon euro ödenmesi gerekecek.



