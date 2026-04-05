'Eski tanıdık isim, İtalya milli takımının teknik direktörlüğünde Gennaro Gattuso'nun yerini alacak en büyük favori

Gennaro Gattuso, İtalya ile Dünya Kupası'na katılamamanın ardından geçen hafta milli takım teknik direktörlüğünden ayrıldığını açıkladı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Azzurri şu anda yeni bir teknik direktör arayışında ve Napoli teknik direktörü Antonio Conte bu görevin en güçlü adayı olarak gösteriliyor.

Conte, İtalyan milli takımı için yabancı bir isim değil. İtalyan teknik adam, 2014-2016 yılları arasında milli takımın teknik direktörlüğünü yapmıştı. 2016'da Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı yöneten Conte, takımın çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Almanya'ya elenmesine tanık olmuştu.

O Avrupa Şampiyonası'nın ardından Conte, Londra'ya gitti ve iki yıl boyunca Chelsea'nin başında yer alarak bir kez lig şampiyonu oldu. Ardından Inter'de oldukça başarılı bir dönem geçirdi ve daha sonra Premier League'e geri döndü. Ancak Tottenham Hotspur'da hiçbir kupa kazanamadıktan sonra I Partenopei ile sözleşme imzaladı ve burada lig şampiyonu oldu ve İtalya Süper Kupası'nı kazandı.

Gazete, Serie A'da üçüncü sırada yer alan Napoli'nin şu anki teknik direktörünün, bu sezonun bitiminden sonra milli takım teknik direktörlüğüne geri dönmeye açık olduğunu bildiriyor.

Gattuso'nun olası halefi olarak sadece Conte'nin adı geçmiyor. Roberto Mancini, Massimiliano Allegri ve Türkiye milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın da isimleri medyada sıkça geçiyor.

Mancini'ye gelince, özellikle önceki milli takım teknik direktörlüğü döneminde ani ayrılışı nedeniyle bazı direnç var. La Gazzetta'ya göre, AC Milan teknik direktörü Allegri şimdilik bu konuyu reddediyor.

2024/25 sezonunda Conte, Inter'i bir puan farkla geride bırakarak Serie A şampiyonluğunu kazanmıştı. Bu sezon Napoli daha istikrarsız bir performans sergiliyor ve şampiyonluğu korumak uzak görünüyor. Lider Inter ile arasındaki fark şu anda yedi puan ve sekiz maç kaldı.