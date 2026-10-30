"Paris'e transferim daha çok Ellyes Skhiri'nin babası sayesinde tesadüfen gerçekleşti" diyen Trapp, Copa TS podcast'inde konuştu. O zamana kadar Tunuslu orta saha oyuncusuyla Eintracht Frankfurt'ta birlikte forma giymişti. Skhiri, 2023'te 1. FC Köln'den SGE'ye transfer olmuştu. Oyuncu daha sonra Köln'e geri döndü.

Trapp, Skhiri'nin babasının "FC Paris'in o dönemki teknik direktörünü tanıdığını" belirterek "İlk temas böyle kuruldu" dedi. O dönemde Fransa birinci lig ekibini çalıştıran Stephane Gilli için Trapp şunları anlattı: "O zaman beni arayıp böyle bir transferi düşünüp düşünemeyeceğimi sordu. İlk görüşmemizde bir saatten fazla konuştuk ve bunun sadece on dakikası futbolla ilgiliydi. Sonra menajerim Volker Struth ile görüştüm, o da transfer sürecini başlattı."

Almanya Millî Takımı'nda dokuz kez forma giyen Trapp, Frankfurt'ta geçirdiği toplam on yılın ardından 2025 yazında bir milyon euro bonservis bedeli karşılığında Paris FC'ye transfer oldu. Daha önce 2015-2018 yılları arasında Paris FC'nin şehirdeki rakibi PSG'de oynayan Trapp için bu, eski yuvasına dönüş anlamına geliyordu.

Kevin Trapp, Aralık 2025'ten beri Paris FC'nin tartışmasız birinci kalecisi

Paris FC'de başlangıçta çoğunlukla yedek kalan Trapp, Aralık 2025'ten bu yana takımın tartışmasız birinci kalecisi. 36 yaşındaki kaleci, bu Ligue 1 sezonunda şu ana kadar yedi maçta kaleyi korudu ve yalnızca yedi gol yedi. Böylece Trapp, ilk sekiz maçında 14 puan toplayan Paris FC'nin sezona iyi başlamasında büyük pay sahibi oldu. Gilli ile Paris FC'nin yolları şubat sonunda ayrılırken, yazdan bu yana takımın teknik direktörlüğünü eski Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior yapıyor.

Trapp, Paris FC'nin geçen hafta sonu RC Lens deplasmanında 2-1 kaybettiği ve bu sezonki ikinci yenilgisini aldığı maçta hastalığı nedeniyle forma giyemedi. Paris'teki sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.