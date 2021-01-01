Eski takım arkadaşından itiraf: Messi sahada bir canavara dönüşüyor!

Lionel Messi'nin kariyerinin ilk yıllarında yıldız oyuncuyla takım arkadaşlığı yapan Andrea Orlandi, genç Messi'ye dair gözlemlerini anlattı.

Bir dönem Barcelona B Takımı'nın da formasını giyen ve Lionel Messi ile takım arkadaşlığı yapan Andrea Orlandi, Arjantinli yıldızın genç takım yıllarına değindi.

Kariyerinin büyük bölümü İngiltere'de geçen İspanyol oyuncu, yeteneği o günlerde de fark edilen yıldız oyuncunun büyük bir kazanma hırsına sahip olduğunu söyledi.

Andrea Orlandi ne söyledi?

Messi'nin saha dışında oldukça utangaç biri olduğunu ancak sahaya çıktığı anda bu utangıçlığın izlerini sildiğini belirten Orlandi, eski takım arkadaşının antrenmanlarda ve maçlarda adeta bir "canavara" dönüştüğünü söyledi.

"Messi ile antrenman yapmak her zaman keyifli değildi çünkü top ayağındayken ona yaklaşamazdınız. 17-18 yaşında onun kadar rekabetçi ve hırslı birini hiç görmemiştim.

"Topu kaybettiği anda ayak bileklerinizi tekmelemeye ve ısırmaya hazırdı. Büyük bir futbolcu olabileceğini tahmin ediyordum ama futbol tarihinin en iyisi olacağını açık söylemek gerekirse hiç tahmin etmemiştim.

"O dönem futbol dünyasının referans ismi tartışmasız bir şekilde Ronaldinho'ydu. Ronaldinho saf kalite açısından eşsizdi ve gördüğüm en iyi oyuncuydu.

"Messi ondan daha farklıydı. Gösteriş yapmayı sevmiyordu ama futbol topuyla akıl almaz işler yapıyordu. Topu bir an için onun ayağında görürdünüz ve birden kaybolurdu."

"Ronaldinho kendisine bakmadı"

Barcelona'nın bir diğer efsanesi Ronaldinho'nun da Messi ve Cristiano Ronaldo'nun kaltiesine sahip olduğunu belirten Orlandi, efsane oyuncunun kendisine yeterince iyi bakmamasının kariyerinde düşüşe neden olduğunu söyledi.

"O dönemler çok gençtim ve takım arkadaşınızın seviyesinde olmamak genç bir oyuncu için her zaman sinir bozucudur.

"Topu altı oyuncunun üstüne sürer ve dar alanda tutmayı başarırdı. Bunu nasıl yapacağını biliyordu. Birçok oyuncu bunu yapmayı aklının ucundan dahi geçirmezdi.

"Messi'nin sakatlıktan döndüğü bir antrenmanda teknik direktör Frank Rijkaard A Takım ile B Takımın maç yapmasını istemişti. Messi topu orta sahadan aldı ve önce beş kişiyi ardından da kaleciyi geçip gol attı.

"Onun için çok kolay gibi görünüyordu. Sakatlıktan döndüğü için şanslıydık çünkü tam anlamıyla formda olsaydı daha fazlasını yapabilirdi.

"Ronaldinho da Messi ve Cristiano Ronaldo'nun kalitesine sahipti ama kendisine bu ikili gibi bakmadı. İkisi de 30'lu yaşları devirdi ama hala dünya futbolunun zirvesinde yer alıyorlar."