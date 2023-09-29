Manchester United’dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo eski takım arkadaşı Gary Neville tarafından eleştirildi. İspanyol basınından Marca’ya konuşan Neville, Ronaldo’nun kendisine yönelik eleştirilerinden ötürü kendisine kızdığını ancak Portekizli efsanenin, United’daki ikinci döneminde yanlışlar yaptığını söyledi.

“Ronaldo bence Manchester United’da gol atma konusunda çok iyiydi. İkinciliği kabul etmeyen bir kişiliğe ve karaktere sahip.

Onu eleştirdim çünkü benim görüşüme göre soyunma odasında bir lider olduğunuzda takımda sizin seviyenizde olmayan genç oyunculara liderlik yapmanın ve öğretmenin farklı yolları vardır. Bence Cristiano United'daki liderlik tarzını soyunma odasında mentorluğa, eğitime ve seviye atlamaya ihtiyaç duyan oyunculara göre değiştirmeli ve uyarlamalıydı.

Cristiano onlara karşı hayal kırıklığına uğradı, sinirlendi ve bu bazen maçlar sırasında görülebiliyordu ve sonunda bir tür çatışmaya dönüştü. Onunla oynadım, inanılmaz bir seviyesi var. Cristiano’da gördüğünüz her şey yetenek ve çok sıkı çalışmanın ürünü.

Kazanmak istiyor, kazanmak için yanıp tutuşuyor, gol atmak istiyor ve dünyanın en iyi oyuncusu olmak istiyor. Bu yüzden United’da eski takımlarındaki kaliteyi görememek onu hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Cristiano'yu seviyorum, muhtemelen söylediklerimden dolayı beni sevmiyor ama 5-10 yıl içinde yorumlarımın iyi niyetli olduğunu anlamasını umuyorum.

O hala tüm zamanların en sevdiğim oyuncusu ve tüm zamanların en iyisi kim diye konuştuğumda en çok beğendiğim oyuncu.

Birçok insanın Messi diyeceğini biliyorum ama ben Cristiano’yu tercih ediyorum”