Suudi Arabistan Milli Takımı'nın eski yıldızı Ahmed Atif, Suudi Arabistan ile Hilal'in mevcut defans oyuncusu Hassan Tembükti'ye, Katar karşısında kullandığı penaltıdaki kötü atışı nedeniyle sert eleştiriler yöneltti.

Tembükti, dün cumartesi günü Suudi Arabistan'ın Arap Körfezi Kupası finaline yükseldiği gecede Katar karşısında bir penaltıyı kaçırdı; bu da kötü atışı nedeniyle büyük bir öfkeye yol açtı.

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Atif, "Dawrina Gheir" programında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Tembükti ülkesinin milli takımına karşı sorumluluk hissetmeli, çünkü bu atışıyla neredeyse herkesin emeğini boşa çıkaracaktı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tür durumlarda ona güvenilmemeli, çünkü düzenli olarak penaltı atmadığı açıkça belli."

Devamında şöyle konuştu: "Kaçırmanın kendisini anlıyorum, bu futbolda her oyuncunun başına gelebilir, ama bu şekilde atış yapmak kabul edilemez; sen Kanno değilsin, çünkü o da senin gibi vuruyor ama onu nasıl oynayacağını biliyor."

Şöyle bitirdi: "Hassan Tembükti penaltı kullanma konusunda daha iyi antrenman yapmalı, çünkü neredeyse takım arkadaşlarının ve teknik ekibin emeğini boşa çıkaracaktı."

Suudi Arabistan Milli Takımı, penaltı atışlarında 3-2 kazanarak Körfez Kupası finaline yükseldi ve önümüzdeki salı akşamı Birleşik Arap Emirlikleri ile karşılaşacak.