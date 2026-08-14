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Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Eski Suudi yıldızdan flaş sözler: Benzema, Inzaghi'yi ve Hilal'i ifşa etti!

Al Hilal - Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Premier Lig
K. Benzema
S. Inzaghi
Suudi Arabistan
Fransa
İtalya

İtalyan teknik direktöre sert saldırı

Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, bugün cuma akşamı oynanması planlanan ve Roshn Ligi'nin ilk haftası kapsamındaki Faysali karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalar nedeniyle sert bir saldırıya maruz kaldı.

Inzaghi, açıklamalarında Ali el-Bleyhi'yi takım antrenmanlarından uzak tutmasının nedeninin genç oyuncuları izleme isteği olduğunu vurgulamış, bu durum eski Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncusu Hüseyin Abdülgani'yi kendisine yüklenmeye itmişti.

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Abdülgani, "Nadina" programında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Inzaghi'nin sözleri benim için tuhaf ve şaşırtıcı. Ali el-Bleyhi'nin yaşının ilerlediğini ve gençlere fırsat vermek istediğini söylüyor; oysa elindeki kadro göz önüne alındığında bu hiç mantıklı değil."

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Alaycı bir şekilde ekledi: "Benzema 20 yaşında mı, yoksa Koulibaly 21 yaşında mı? Teknik direktör, el-Bleyhi'nin kadro dışı bırakılmasını haklı çıkarmak için ne olursa söylüyor; ancak ben oyuncuya yaklaşımın profesyonelce olmadığını düşünüyorum."

Sözlerini şöyle tamamladı: "El-Bleyhi, Hilal'e çok şey verdi. Yönetimin ona bu tuhaf yöntemle davranmak yerine gönlünü alması ve onu normal bir şekilde satması gerekirdi. Zira Suudi kulüpleri istemedikleri oyunculara işte bu tür profesyonellikten uzak bir yöntemle davranıyor."

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