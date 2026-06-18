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Cristiano RonaldoGetty Images
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Eski Suudi yıldız: Portekiz’in Ronaldo’ya ihtiyacı yok; Messi ise başka bir gezegenden

Arjantin - Cezayir
Arjantin
Cezayir
Dünya Kupası
Portekiz - Kongo D. Cumhuriyeti
Portekiz
Kongo D. Cumhuriyeti
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C. Ronaldo
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Portekiz
Kongo - Kinşasa
Suudi Arabistan

Eski Al-Akhdar yıldızı ne dedi?

Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası’nın ilk turunda “Avrupa’nın Brezilya’sı” olarak anılan takımın Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldığı maçtaki şok edici performansının ardından yeni bir eleştiri dalgasına maruz kaldı.

Suudi Arabistan milli takımının eski yıldızı Ahmed Atef, “Dorina Geir” programına konuk olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ronaldo’nun 2026 Dünya Kupası’nda yer alması, liderlik ve moral açısından iyi bir şey, ancak teknik açıdan Portekiz’in hem teknik hem de fiziksel olarak daha iyi bir forvete ihtiyacı var ve Ronaldo’nun ilk 11’de oynamaması gerekiyor.”

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Ayrıca şunları ekledi: "Portekiz teknik direktörü Roberto Martínez, harika bir kadroya sahip ancak beklentileri karşılayamıyor ve yıldızlarla dolu bu milli takımla hiçbir şey başaramayacak."

Lionel Messi’nin Cezayir karşısında gösterdiği performansa ilişkin ise şunları söyledi: “O başka bir gezegenden gelen bir oyuncu; tüm sorunları çözüyor ve her şeyi yapıyor, çünkü futbolun ötesinde şeyler yapıyor ve Cezayir ona karşı çok zorlandı.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Cezayir milli takımı, Messi oyundan çıktığında kendine gelmeye başladı; çünkü Messi topu almaktan pas vermeye, şut atmaktan gol atmaya kadar her şeyi yapıyordu.”

Cezayir milli takımı, ABD’de düzenlenen Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Arjantin’e karşı 0-3’lük şok bir mağlubiyet yaşamıştı.


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