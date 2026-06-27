Eski Suudi yıldız: Dünya Kupası'nda iki puan almak olumlu bir gelişme!

Suudi milli takımının eski yıldızı Ahmed Atef, “Yeşiller”in 2026 Dünya Kupası’ndaki performansının şaşırtıcı olmadığını belirtti ve takımın yıllardır yaşadığı teknik krizler göz önüne alındığında, üç maçta iki puan almasının mevcut kadro seviyesine göre olumlu bir sonuç olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile berabere kalıp İspanya’ya yenildikten sonra grup aşamasında Dünya Kupası’ndan elendi ve sadece 2 puan toplayabildi. Takımın sergilediği mütevazı performansın ardından teknik ekip ve oyuncular geniş çapta eleştirilere maruz kaldı.

Atif, “Dorina Geir” programına katıldığında şunları söyledi: “Elimizden gelenin en iyisi buydu ve 2 puanla ayrılmayı olumlu bir sonuç olarak görüyorum. Uruguay ve Yeşil Burun Adaları’na da yenilebilirdik, bu yüzden gerçeği olduğu gibi kabul etmeliyiz.”

Suudi milli takımının yaşadıklarının yeni bir durum olmadığını da ekleyen Atif, “Yeşiller”in yıllardır büyük turnuvalarda rekabet edemediğini, yarıştığı tüm şampiyonlukları, hatta Körfez Kupası’nı bile kaybettiğini belirtti. Bu durum, Suudi futbolunun yaşadığı gerilemenin boyutunu yansıtıyor.

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Eski Yeşiller yıldızı, asıl sorunun hazırlık ve altyapı aşamasından kaynaklandığını belirterek, sistemin tamamının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı ve şöyle konuştu: “Kitabın başlığı her şeyi açıklıyor; her şey hatalarla dolu ve karanlık bir yolda ilerliyoruz. Kaybetmenin bir sakıncası yok, ancak sahada net bir teknik yapı olmalı.”

Şöyle devam etti: “Endonezya’yı bile yenemiyoruz, İspanya ve büyük takımlarla nasıl mücadele edebiliriz?”

Atif, açıklamalarını fark yaratabilecek yeteneklerin eksikliğini sorgulayarak şu sözlerle sonlandırdı: "Yetenekler nerede? Suudi futbolunun, gelecekte milli takımı sürükleyebilecek en az bir veya iki yeteneğe sahip olmaması mantıksız," diyerek, milli takımın gelecekteki turnuvalarda rekabet gücünü geri kazanabilmesi için oyuncu geliştirme mekanizmalarının yeniden gözden geçirilmesini talep etti.