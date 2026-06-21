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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Eski Suudi futbolcu: Donis, Al-Dosari’yi oyundan çıkarmaya cesaret edemiyor

S. Al-Dawsari
G. Donis
İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
Suudi Arabistan
Yunanistan
İspanya
ABD

Yeni bir saldırı, Torindo’yu şaşkına çevirdi

Suudi Arabistan Milli Takımı kaptanı Salem Al-Dossari, 2026 Dünya Kupası’nın ikinci turunda Pazar akşamı İspanya’ya 0-4 yenildikleri maçta sergilediği şok edici performansın ardından, medyadan gelen eleştirilerin hedefinde olmaya devam ediyor.

Suudi milli takımının eski oyuncusu Ahmed Atef, “Dorina Geer” programında yaptığı açıklamada, “Donis, son dönemde sergilediği bariz kötü performansa rağmen Salem Al-Dossari’yi oyundan çıkarmaya cesaret edemiyor” dedi.

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Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Salem, Uruguay ve İspanya maçlarında hiçbir katkı sağlamadı, ancak yine de oyundan alınmadı; bu da söylediklerimin doğruluğunu kanıtlıyor.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Donis, maçı yönetme konusunda son derece kötüydü; maça en iyi şekilde başlamadı ve tuhaf oyuncu değişiklikleriyle felaketlerini sürdürdü.”

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Son olarak şunları söyledi: "Benim görüşüme göre, mevcut milli takımımızın potansiyeli budur ve bundan fazlasını beklememeliyiz."

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