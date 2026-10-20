Nassr kulübünün eski sözcüsü, takımın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun önümüzdeki dönemde Suudi kulübün hisselerinin bir kısmına sahip olacağı iddialarının aslını açıkladı.

Basında çıkan haberler, İtalyan Milan kulübünün mevcut sahibi Amerikan şirketi "RedBird Capital"in, Nassr kulübünün hisselerinin yüzde 70'ini, 1 milyar riyal karşılığında ve 800 milyon riyal değerindeki borçların ödenmesiyle birlikte almak istediğini ortaya koymuştu.

Sızan bilgiler, iş insanı Muhammed el-Khariji'nin, başta Cristiano Ronaldo olmak üzere diğer yatırımcılarla birlikte bu yatırım ittifakına yüzde 20'lik bir payla dahil olabileceğine işaret ediyor.

Ancak Nassr kulübünün eski sözcüsü Suud el-Sarami, "Al Arabiya FM" radyosundaki "Malaeb" programında yaptığı açıklamalarda bu haberleri kesin bir dille yalanladı.

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El-Sarami bu konuda şunları söyledi: "Cristiano (Ronaldo) hakkında dönen tüm bu sözler tamamen asılsız; o, ister yüzde 20 ister yüzde 1 olsun, Nassr kulübünde yatırımcı olmayacak."

Şöyle devam etti: "Haberler müzakerelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu söylüyor; bana göre bu aşamada son bulacak ve tamamlanmayacak. Bahsedilen 800 milyon riyal değerindeki borcun ise aslında hiçbir dayanağı yok; Nassr'ın herhangi bir borcu bulunmuyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Konuşulan hiçbir şeyin doğruluğu yok, özellikle de Cristiano Ronaldo ile ilgili olanların; o, ister Nassr kulübü ister bir başkası olsun, herhangi bir kulübün sahibi olmak istemiyor."