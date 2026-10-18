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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Eski Sevilla yıldızı Real Madrid'e yüklendi: Hakemlere karşı şikâyetlerinden utanmıyor mu? Bu nasıl bir futbol?!

Real Madrid - Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
İspanya

Hakem kararları mürekkep akıtıyor

Sevilla'nın eski futbolcusu Antoñito, Endülüs ekibinin Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e 4-1 yenilmesinin ardından hakemlere yönelik eleştirilerini artırdı. Antoñito, Arda Güler'in Peque Fernández'e yaptığı müdahalenin incelenmemesine ve maçın gidişatını etkilediğini düşündüğü diğer kararlara itiraz etti.

Antoñito, Sevilla'nın resmî radyosuna yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu: "Real Madrid hakemlerden şikâyet etmekten utanmıyor mu? Bahaneleri, Peque'nin maruz kaldığı dirsek darbesini net göremedikleri. Oysa bildiğiniz gibi skor 0-0'dı. Görmediklerini iddia ettikleri belirleyici bir pozisyon. Bu nasıl bir futbol? La Liga ve video yardımcı hakem teknolojisi utanmıyor mu?"

Sevilla'nın eski futbolcusu, kendi deyimiyle takımının yeniden haksızlığa uğradığını belirterek şunları ekledi: "Güler'in kırmızı kart görmesi gereken bir atak vardı, ayrıca ikinci golün öncesinde bir faul yapıldı ve bizim de bir golümüzün sayılması gerekiyordu."

Öfkeli bir tonla devam etti: "El Clasico için zemini hazırlamak ve Real Madrid'in öne geçmesini engellemek mi istiyorlar? Bu imkânsız. Orta sahada doğru olan tek gol Real Madrid'inkiydi. Verilen penaltı ise gülünçtü; bu tür penaltıları yalnızca Real Madrid ve Barcelona için veriyorlar."

Antoñito, eleştirilerini kendi bakış açısına göre maçın en iyi yanının sakatlanma ya da kırmızı kart olmadan bitmesi olduğunu söyleyerek tamamladı ve yaşananları "yüz kızartıcı bir durum" olarak nitelendirdi.

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