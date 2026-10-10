Senegal Milli Takımı'nın eski oyuncusu Boukary Drame, Senegal ile Fas arasında oynanan 2025 Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili hukuki krizden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, bu durumun kıtadaki futbolun imajı üzerindeki etkileri konusunda uyardı.

Senegal Milli Takımı, 120 dakikaya uzayan karşılaşmanın ardından Fas'ı 1-0 mağlup etmişti. Ancak Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) daha sonra şampiyonluğun Fas'a verilmesine karar verdi; Senegal ise bu kararı Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) önünde temyize taşıdı.

Mahkeme, dava kapsamında önceki gün perşembe günü bir duruşma gerçekleştirdi; kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor, ancak şu ana kadar kesin bir tarih duyurulmadı.

Afrika futbolunda uzmanlaşmış "Africafoot" sitesine verdiği röportajda Drame, davanın hukuka başvurulması gereken bir aşamaya geldiğine dikkat çekerek, Senegal'in nihai kararı kendi isteğinin aksine çıksa bile kabul etmesi gerekeceğini vurguladı.

Eski oyuncu şöyle konuştu: "Dava bu seviyeye ulaştığı andan itibaren, maalesef bu da oyunun bir parçası. Kabul etmesek bile, şampiyonluğun Fas'a gitmesi mümkün ve bunu istemiyorum. Ama her şeye rağmen hukukun çerçevesinde olacaklar ve işi hukuk çözer. Eğer karar, CAF ve herkesin önünde onların Afrika şampiyonu olduğu yönünde çıkarsa, bunu kabul etmemiz gerekir. Maalesef mevcut duruma göre tamamen haklı olacaklar."

Drame: "Ciddi olmayan bir kıta görüntüsü veriyoruz"

2005 ile 2016 yılları arasında Senegal Milli Takımı'nı temsil eden Drame, krizin en büyük etkisinin, maçın kendisi Senegal'in galibiyetiyle sona ermiş olmasına rağmen kıtasal bir şampiyonluğun saha dışında belirlenme ihtimali karşısında Afrika futbolu hakkında verdiği imaj olduğunu vurguladı.

Şunları ekledi: "Ciddi olmayan ve Avrupalıların seviyesine ulaşmak için önünde hâlâ uzun bir yol bulunan bir kıta görüntüsü vermemiz üzücü. Bunu başarmak için gereken her şeye sahip olduğumuzu düşünüyorum, ama öğreneceğiz. Bu dönemin gelişmemize vesile olmasını ve bu tür şeylerin gelecekte tekrarlanmamasını diliyorum. Amaç bu: hatalarımızdan ders çıkarmak."

Afrika futbolunda iz bırakabilecek istisnai bir dava

Drame, davanın istisnai niteliğine değinerek, arşivde görüldüğü kadarıyla maçlar sırasında sahayı terk eden ve benzer cezalara maruz kalmayan takımlara ilişkin önceki olaylardan haberdar olmasına rağmen, daha önce buna benzer bir durum yaşamadığını açıkladı.

Ancak Senegal ile Fas arasındaki finalin, maçın sonuna kadar oynanmış olması nedeniyle o durumlardan farklı olduğunu ve kendi bakış açısına göre bunun davayı alışılmadık bir vaka hâline getirdiğini belirtti.

Paris Saint-Germain'in eski oyuncusu şöyle dedi: "Daha önce böyle bir durum yaşamadım. Bu davanın ardından, takımların maçlar sırasında sahayı terk ettiği ve cezalandırılmadığı pek çok eski olayın ortaya çıktığını gördüm. Görünüşe göre bu daha önce de yaşanmış, ama bu durum farklı; çünkü maç sonuna kadar oynandı. Bunun bir ilk olduğunu söyleyebilirim."

Fas'ın temsilcileri, duruşmanın ardından Spor Tahkim Mahkemesi'nin merkezinden herhangi bir açıklama yapmadan ayrılırken, Senegal Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdoulaye Saydou Sow, ülkesinin duruşma sırasında iyi bir savunma yaptığını vurguladı.