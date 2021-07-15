Euro 2020’de gösterdiği performansla adından çokça söz ettiren Donnarumma, Cassano’ya göre PSG’yi tercih etmemeliydi.

Transfer dönemine oldukça hızlı bir başlangıç yapan Paris Saint - Germain; Achraf Hakimi, Sergio Ramos ve Georginio Wijnaldum gibi önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

Fransız devinin son transferi ise Milan’la sözleşmesi sona eren Gianluigi Donnarumma oldu. Euro 2020’nin de en değerli oyuncusu seçilen yıldız file bekçisi, 16 yaşından beri Milan forması giyiyordu.

Ancak bir dönem Real Madrid forması da giyen Antonio Cassano, başarılı kalecinin PSG tercihini sorguladı ve Donnarumma’nun dünyanın en iyisi olmadığını ileri sürdü.

Neler söylendi?

Christian Vieri’nin Bobo TV isimli Twitch kanalına konuk olan Cassano, Donnarumma’ya dair şunları söyledi:

“Eğer Donnarumma dünyanın en iyi kalecisiyse Bayern Münih, Real Madrid veya Barcelona onu neden istemedi?”

“Neuer 36 yaşında. Donnarumma eğer en iyisiyle gidip Courtouis ve Ter Stegen’den formayı almalıydı. Ama o PSG’yi tercih etti.”

Donnarumma’nın kariyeri

İtalyan devinin formasını 200’den fazla kez terleten Donnarumma, 2016 yılında da takımıyla İtalya Süper Kupası’nı kaldırmıştı.

PSG ile beş yıllık sözleşmeye imza atan genç kaleci, transferin resmileşmesinin ardından şunları söylemişti:

“Bu büyük kulübün bir parçası olabildiğim için mutluyum, bu yeni meydan okumaya hazırım. Paris’te kupalar kazanmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum.”

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