Ronaldinho 46 yaşında resmi müsabakalara geri döndü. Eski Real Madrid yıldızı İtalyan Antonio Cassano ise bu adımı en sert eleştirenlerden biri oldu.

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Futbolun en güzel anlarını akıllara getiren olağanüstü bir sahnede Brezilyalı efsane Ronaldinho, 11 yılı aşkın bir aranın ardından yeşil sahalara dönerek yeniden ilgi odağı oldu. Deneyimli yıldız, İtalya üçüncü liginde Ravenna formasıyla sahaya çıkarak futbolla olan hikâyesine yeni bir sayfa ekledi.

Büyüleyici dokunuşlarıyla keyif vermeye ve taraftarları kendine hayran bırakmaya alışkın bir yıldız için bu sıradan bir dönüş değildi. Aksine İtalya sınırlarını aşan sıra dışı bir olaya dönüştü. Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler, uzun yıllar resmi müsabakalardan uzak kalmasına rağmen oyunla bağının kopmadığını kanıtlayan 2005 Altın Top sahibinin sahaya çıkışını takip etti.

Ronaldinho'nun bu adımı büyük ilgiyle karşılansa da eski Real Madrid oyuncusu bunu "saçma bir tiyatro" olarak nitelendirdi.

Cassano sözlerine Brezilyalı Ronaldinho'yu tüm zamanların en büyük futbolcuları arasında sayarak başladı.

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Daniele Adani ve Nicola Ventola ile birlikte sunduğu "Viva El Futbol" programında konuşan İtalyan isim şunları söyledi: "Şunu söyleyerek başlamak istiyorum: Ronaldinho'ya hem bir insan hem de bir futbolcu olarak büyük saygı duyuyorum. Benim için Messi, Maradona, Ronaldo ve belki de Pele ile birlikte tarihin en büyük beş oyuncusundan biri olmaya devam ediyor." Programın o bölümünün başlığı "Milli takım şüpheler ve kesinlikler arasında: Pio Esposito ve Ronaldinho'nun dönüşü" idi.

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Ronaldinho, Ravenna kulübünün hissedarlarından biri ve kulüp başkanı Ignazio Cipriani'nin yakın arkadaşı.

Cassano bu ilişkiye değinerek işin içinde maddi bir motivasyonun da olabileceğini öne sürdü.

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Cassano, "Ancak son yaptığı şey mide bulandırıcıydı. 46 yaşında, o şartlarda ne yapması bekleniyordu ki? Anlamadım. Bunu arkadaşı Cipriani ile olan ilişkisi yüzünden ve kendisine yüklü bir para verdikleri için yaptı. Bilmiyorum. Benim için saçma bir tiyatroydu. Bunun başka bir açıklamasını bilmiyorum" dedi.

Milan, Roma ve Real Madrid'in eski forveti, Brezilyalı oyuncuya duyduğu sempatiyi de dile getirerek şöyle konuştu: "Bana 10 milyon, hatta 20 milyon teklif etseler bile kabul etmezdim. Şaşırdım, çünkü o her zaman alçakgönüllü biriydi ve tarihin en büyük oyuncularından biri. Bana özellikle yaşananlar hakkındaki görüşümü sorarsanız, bunun bir utanç ve rezalet olduğunu düşünüyorum."

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Sıra dışı bir olay

Pazar akşamı İtalya üçüncü liginin 14. haftası kapsamında oynanan Ravenna-Forlì derbisi , organizasyon tarihinin en çok izlenen etkinliği oldu. Karşılaşmaya duyulan ilgi stadın sınırlarını aşarak New York'taki ünlü Times Meydanı'na kadar uzandı ve mücadele meydandaki dev ekranlardan birinde yayımlandı.

Bunun nedeni iki takım arasındaki geleneksel rekabetten çok, futbol tarihinin en yetenekli ve en sevilen oyuncularından biri olan Ronaldinho'nun dönüşüydü. İspanyol gazetesi Marca'nın aktardığına göre Ronaldinho, 46 yaşında Ravenna kapısından resmi maçların atmosferine geri dönmeye karar verdi.