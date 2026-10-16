Real Madrid'in Roma karşısında 4-3'lük galibiyetle sonuçlanan geri dönüşü, José Mourinho yönetimindeki takımın performansına dair şüpheleri ortadan kaldırmadı. Zira maç bir kez daha savunma sorunlarını, topu geri kazanma ve oyuna hâkim olma noktasındaki zorlukları ortaya çıkardı. Bu başlıklar, eski Real Madrid oyuncusu Álvaro Benito'yu da endişelendirdi; Benito, işler değişmezse büyük rakipler karşısında benzer sıkıntıların yeniden yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu.

Benito, "Cadena SER" radyosundaki "El Larguero" programında maçı analiz ederken Real Madrid'in performansı hakkında konuştu ve Roma'da yaşananların takım içindeki tekrarlayan sorunları yansıttığını belirterek şöyle dedi: "Bu, öngörülebilir bir ölüm senaryosu. İşler değişmezse aynı sorunlar tekrar yaşanacak."

Eski Real Madrid oyuncusu, takımın topu iyi dolaştıran ve baskıyı aşmayı bilen bir rakip karşısında yeniden zorlandığını vurgulayarak, bu açıkların büyük takımlar karşısında daha tehlikeli hâle gelebileceği uyarısında bulundu ve ekledi: "Topa hâkim olma konusunda büyük yeteneğe sahip rakiplerden topu almak çok zor. Rakiplerin kalenize kolayca ulaşmasına izin verirseniz, bazıları sizi cezalandırır."

Valverde ve Tchouaméni eleştirilerin hedefinde

Benito eleştirilerini yalnızca Mourinho'nun kadro tercihleri veya yaptığı taktik değişikliklerle sınırlamadı; sorunun savunma görevlerine bağlılık noktasına, özellikle de ileri bölgelerde görev yapan oyunculara kadar uzandığını savundu. Topsuz alandaki çalışmanın, teknik becerilerden daha az önemli olmayan bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

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Bu bağlamda şunları söyledi: "Bütün profesyonel futbolcular topsuz koşabilir. İspanya'daki ve Avrupa'daki rakipleriniz de bunu yapıyor." Benito, oyuncuların ve teknik ekibin takımın yaşadığı zorlukların farkında olduğuna işaret etti.

Benito özellikle Fede Valverde ve Aurélien Tchouaméni'den oluşan orta saha ikilisine değinerek, takımın başarılı olmasının tüm oyuncuların baskı ve savunma görevlerine bağlı kalmasını gerektirdiğini, ancak böylece topa sahip olma sürecini geliştirebilecek ve oyun kurabilecek unsurlardan faydalanabileceğini belirtti.

Arda Güler ve Bernardo Silva gibi oyuncuların top dolaştırma konusunda ek çözümler sunabileceğini, ancak hücum unsurlarına şans verilmesinin takımın savunma dengesi pahasına olmaması gerektiğini ifade etti.

Şöyle ekledi: "Ön hattaki oyuncular görevlerini yapmazsa, Valverde ve Tchouaméni olsa bile iyi takımlar karşısında bu iş yürümez. Savunma görevlerini yerine getirmeyen iki ya da üç oyuncunuz varsa, bu İspanya Ligi maçlarının %80'inde sizi etkileyebilir; ancak Şampiyonlar Ligi'nde sonuçları çok daha ağır olur."

Mourinho yeni bir sınav karşısında

Real Madrid'in performansına yönelen eleştirilerin ortasında, Brezilyalı Endrick, Roma maçından kârlı çıkanlardan biri olarak öne çıktı. Sınırlı sürelerde oynamasına rağmen açık bir iz bırakması, Benito'nun önümüzdeki maçlarda ona daha fazla fırsat verilmesini talep etmesine yol açtı.

Eski Real Madrid oyuncusu, Brezilyalı forvet hakkında şunları söyledi: "Oynamayı hak etti. Aldığı az dakikaya kıyasla büyük bir fiziksel güce sahip; 15 dakika içinde dikkat çeken bir performans sergiledi ve kendisini güçlü şekilde kabul ettirdi."

Benito, Endrick'in performansını övmekle kalmayıp, Mourinho'nun ona süreklilik vermesini ve ortaya koyduğu oyunun karşılığını almasını istedi. İyi bir görüntü veren oyunculara nasıl davranıldığının, takım içindeki rekabeti yönetme konusunda teknik direktörün sorumluluğunun bir parçası olduğunu belirtti.

Görüşünü şöyle noktaladı: "Mourinho'nun Endrick'i ilk 11'e koyma yönünde ahlaki bir yükümlülüğü var."