Bir dönem Chelsea, Real Madrid ve Barcelona formaları giyen Arjen Robben, 37 yaşında futbolculuk kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

İlk olarak 2019 yılında, Bayern Münih’ten ayrılırken futbolu bırakmaya karar veren Robben, bu kararından vazgeçmiş ve 2000 yılında onun adına her şeyin başladığı yere, Groningen’e dönmüştü.

Her ne kadar kulübünden bir yıllık yeni bir sözleşme teklifi alsa da, Hollandalı yıldız oyuncu 2020 - 21 sezonunda önce kramponlarını asmaya karar verdi.

Neler söylendi?

Sosyal medya hesaplarından yayınladığı açıklama metniyle kariyerini noktaladığını açıklayan Robben, hayranları için de kısa bir mesaj gönderdi.

Hollandalı yıldız, Twitter’dan yayınladığı metinde şu ifadelere yer verdi: “Sevgili futbol dostlarım, aktif futbolculuk kariyerimi noktalamaya karar verdim.”

Beste voetbalvrienden,



Ik heb besloten om te stoppen met mijn actieve voetbalcarrière. Een heel moeilijke keuze. Ik wil iedereen bedanken voor alle hartverwarmende steun!



Groetjes, Arjen pic.twitter.com/aAEdxdL5tU — Arjen Robben (@ArjenRobben) July 15, 2021

“Bu, benim için çok zor bir karardı. Gösterdiğiniz destek için hepinize teşekkür etmek istiyorum.”

“Saygılarımla, Arjen.”

Robben, geçen sezon neler yaptı?

Groningen formasıyla ilk maçına eylül ayında, PSV karşısında çıkan Arjen Robben, geçirdiği ciddi baldır sakatlığı nedeniyle yalnızca 28 dakika sahada kalabilmişti.

Sonraki yedi ay boyunca sakatlığından ötürü forma giyemeyen yıldız oyuncu, nisan ayından sonra ise yedi maçta görev yaptı.

Robben’in futbol mirası

Kariyerinin son yılında yaşadığı talihsizliğe rağmen Arjen Robben, eşsiz dripling becerisiyle ve rakip savunmacılara zor dakikalar yaşatan süratiyle kendi neslinin en iyi oyuncularından biri olarak anılmaya devam edecek.

Groningen’de kendini gösteren Robben, 2002 yılında Hollanda devi PSV’nin yolunu tutmuştu. Hollandalı süperstar, burada yaşadığı şampiyonluktan iki yıl sonra da yeni bir yapılanmaya giren Chelsea’ye transfer olmuştu.

Stamford Bridge’de ikisi Premier Lig ve biri de FA Cup olmak üzere kupa koleksiyonuna dört yeni kupa ekleyen Robben, Londra ekibinin formasını 109 kez terletirken 19 da gol kaydetmişti.

2007 yılında ise 35 milyon euro karşılığında Real Madrid’e transfer olan Hollandalı kenar oyuncusu, buradaki ilk yılında da La Liga ve İspanya Süper Kupası zaferi yaşamıştı. Ancak ikinci sezonunda beklentilerin uzağında kalan Robben, Alman devi Bayern Münih’e transfer olmuştu.

Bundesliga temsilcisinde 309 karşılaşmada görev yapan ve tam 144 gol kaydeden başarılı oyuncu, kupa koleksiyonuna bir Şampiyonlar Ligi ve sekiz Bundesliga zaferini de içeren 20 kupa daha eklemeyi başarmıştı.

Hollanda Milli Takımı ile de önemli işler başaran Robben, çıktığı 96 karşılaşmada 47 gol kaydetmiş ve 2010 Dünya Kupası’nda final; 2014 Dünya Kupası’nda ise yarı final oynayan takımının başarılarında baş rol oynamıştı.

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