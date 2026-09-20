1998 yılında beş yıllık sözleşmeyle Real Madrid'e katılan ancak beyazlı formayla resmi bir maçta hiç forma giymeyen 50 yaşındaki Brezilyalı Rodrigo Fabri, vatandaşı Endrick'e Santiago Bernabeu kalesinden ayrılmasını tavsiye etti.

Fabri, Real Madrid ile birkaç hazırlık maçında forma giydi ve beş kez kiralık olarak gönderildi. Ayrıca dişe dokunur bir iz bırakamadığı Atletico Madrid'de de oynadı. Şimdi ise deneyimini "As" gazetesiyle paylaşarak unutulmaz bazı açıklamalarda bulundu.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı söyleşinin bir bölümünde şunları söyledi: "İspanya'ya büyük bir heyecanla geldim ama işler yolunda gitmedi. O dönemde zirvede olan Roma ve Deportivo La Coruna beni transfer etmek istiyordu, ancak ben köklü tarihi ve saygın konumu nedeniyle Real Madrid'i seçtim."

Şöyle devam etti: "Uzun vadede tercihimin yanlış olduğu ortaya çıktı, ama o dönemde kararımdan emindim. İtalya'da ya da Galiçya'da düzenli olarak oynayıp kendimi kanıtlayacağımı düşünüyorum, ama benim yolum farklı oldu."

"Heyecan ve coşku hissettim. Rekabetin çok yoğun olduğu doğru, ama bir şans hak ettiğimi düşünüyorum. Heynckes, Camacho, Hiddink, Toshack ve Del Bosque gibi teknik direktörlerim oldu, hiçbiri bana tam olarak güven vermedi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. 1999 yazında Valladolid'e transfer oldum. Real Madrid'e yakın olduğumu ve neredeyse her gün gözetim altında tutulacağımı biliyordum. Performans açısından harika bir sezon geçirdim, birçok gol attım ve gol pası verdim."

Şunları ekledi: "Real Madrid kadrosunda bir yer hak ettiğime inanıyordum, ama sonunda bana bel bağlamadıklarını söyleyip beni bir kez daha kiralık gönderdiler. Karmaşık ve tatsız bir durumdu. Benim yerime, çok kötü bir sezon geçiren Solari'yi Atletico Madrid'den transfer ettiler."

Deneyimine dayanarak Real Madrid oyuncusu Endrick'e ne söyleyeceği sorulduğunda şunları dile getirdi: "Neredeyse hiç oynama şansı bulamadığını görüyorum. Genç, Brezilya Milli Takımı'nın yeniden yapılanmasında temel bir oyuncu olarak görülüyor ve yetenekli. Ona, şu an olduğu gibi fazla fırsat bulamıyorsa, onun için en iyi şeyin oynayabileceği ve bir futbolcu olarak gelişebileceği başka bir takıma gitmek olduğunu tavsiye ederim."

Vinicius'a Santiago Bernabeu sahasında yöneltilen ıslıklamalara ilişkin ise şunları söyledi: "Real Madrid'in gereksinimlerini hepimiz bilsek de bu normal değil. Vinicius'un harika bir oyuncu olduğunu düşünüyorum, ama onu olağanüstü bir yıldız olarak görmüyorum. Yine de Brezilya'da sahip olduğumuz en iyi hücum oyuncusu."

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