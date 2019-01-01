Predrag Mijatovic: Barcelona maçı Bale için son şans!

Eski Real Madrid oyuncusu ve sportif direktörü Predrag Mijatovic, Gareth Bale'in performansını değerlendirirken ilgi çekici ifadeler kullandı.

Gösterdiği performansla bir türlü bekleneni veremeyen Gareth Bale, Real Madrid camiasından tepki almaya devam ediyor. Predrag Mijatovic de, Bale'e tepki gösterenler arasında.

Eski Real Madrid oyuncusu, özellikle Vinicius Junior'un yakaladığı çıkıştan sonra Galli yıldız için zamanın azaldığını ifade etti.

İspanyol Cadena SER radyosuna açıklamalarda bulunan Mijatovic, Bale'in bir türlü form tutamamasını değerlendirdi.

Mijatovic, "Birileri savunmaya yardım etmeli. Lucas Vazquez bunu başarabilen bir oyuncu. Solda da Vinicius iyi onuyor ve Bale zorlanıyor." dedi ve ekledi:

"Solari görev verirse bu Bale için son şans olacak. Herkes oynadığı oyundan rahatsız."

2013 yılında o dönem için rekor bir ücretle Real Madrid'e transfer olan Bale, 215 maçta 99 gol 63 asist üretti.