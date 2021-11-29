Eski rakip, yeni dost: Sergio Ramos, Ballon d'Or için Messi'yi destekliyor

PSG'nin yıldızı Sergio Ramos, 29 Kasım'da düzenlenecek Ballon d'Or töreni öncesinde Lionel Messi'ye "dünyadaki tüm şansları" dilerken yeni takım arkadaşının bu onuru bir kez daha hak ettiğini söyledi.

İspanyol savunmacı, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra PSG ile ilk maçına geçtiğimiz hafta sonu Saint-Etienne deplasmanında çıktı ve Messi'nin üç asist kaydettiği karşılaşma 3-1'lik Paris ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı.

Eski Real Madrid kaptanı ve eski Barcelona kaptanı daha önce rakip olarak defalarca karşı karşıya geldi. Ballon d'Or için bu yıl Ramos'un Madrid'den eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema da yarışıyor ancak deneyimli savunmacının gönlü Messi'den yana.

Sergio Ramos ne söyledi?

29 Kasım'da düzenlenecek Ballon d'Or ödül töreni öncesinde ESPN'e konuşan Sergio Ramos, "Evet, elbette Messi umarım kazanır" dedi.

"Takımımdaki oyuncuları destekleyeceğim. Messi'ye dünyadaki tüm şansları diliyorum.

İyi durumda ve bence gerçekten fark yaratan türden bir oyuncu. O eşsiz birisi ve onun takımda olması bir ayrıcalık."

"Bence hepimiz Paris Saint-Germain'i daha da büyütmek ve elde etmek istediğimiz şeyleri başarmak için kendi kalitemizi yavaş yavaş yakalayacağız."

Sergio Ramos ile Lionel Messi'nin geçmişi

Hem Messi hem de Ramos, La Liga'da son yirmi yılın kendi pozisyonlarındaki en iyi oyuncu olduklarını iddia edebilirler ve muhtemelen çok az kişi bu duruma karşı çıkabilir.

İki rakip daha önce İspanya'da defalarca karşı karşıya geldiler ve El Clasico'nun ateşiyle saha içinde birbirlerine ters düştüler.

Ramos'un ardından Arjantinli yıldızın Barcelona'dan ayrılıp PSG'ye imza atacağı haberleri çıktığında bu ihtimal bir hayal gibi geliyordu.

Sergio Ramos uzun süre yaşadığı sakatlığın ardından Saint-Etienne maçında ilk PSG formasını giydi ve sahada Messi ile galibiyete yardımcı oldular.

Birbirine rakip iki yıldız, şimdi Paris ışıkları altında aynı hedef için mücadele veriyor.

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Lionel Messi bir başka Ballon d'Or yarışında galip gelip gelmediğini 29 Kasım'da Paris'te düzenlenecek törenle öğrenecek.

Önde gelen adaylar arasında Ramos'un eski takım arkadaşları Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo da var.

Ayrıca Robert Lewandowski de bu yılki ödül için en büyük favorilerden biri olarak görülüyor.