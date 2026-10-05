İtalya, Uluslar Ligi grup aşamasında Türkiye'yi bir kez daha mağlup etti (3-1). Eski PSV forveti Gianluca Scamacca, ilk yarıda attığı golle milli takım formasıyla 25. maçında ikinci golünü kaydetti.

Gianluigi Donnarumma, maçın ilk çeyreğine yaklaşılırken Ozan Kabak'ın sert şutunda harika bir kurtarış yaptı. Scamacca yaklaşık on dakika sonra ev sahibi adına kilidi açmış gibi görünse de, uzun boylu santrfor ofsayt nedeniyle durduruldu.

Scamacca kısa süre sonra ise bu kez fileleri buldu. Ceza sahası içinden çektiği şut, direğe çarparak ağlara gitti. Kariyerinde PSV geçmişi bulunan golcü, buna rağmen şık golünün ardından dikkat çekici şekilde soğukkanlı bir tepki verdi.

Golcü Scamacca, ikinci yarının başlamasından on dakika sonra teknik direktör Roberto Mancini tarafından oyundan alındı. İki dakika sonra Issa Doumbia, Türkiye kalecisi Ugurcan Cakir'i geçemedi. Ancak golü atan taraf maçta bir saat geride kalırken Türkiye oldu: Aral Simsir, Donnarumma'yı avladı ve skora denge getirdi.

Türkiye'nin sevinci kısa sürdü, çünkü sonradan oyuna giren Riccardo Calafiori, sert bir kafa vuruşuyla İtalyanları yeniden öne geçirdi. Son bölümde pek bir varlık gösteremeyen konuk ekip için bu ağır bir darbe oldu.

Mancini'nin ekibi skoru hatta 3-1'e getirdi: Francesco Pio Esposito, pozisyonu ustaca tamamladı. İtalya, bu galibiyetle birlikte Uluslar Ligi A Grubu'nda yedi puana yükseldi ve lider Fransa'nın üç puan gerisinde kaldı.