Eski PSV oyuncusu Jorrit Hendrix'in muhteşem golü, nefes kesici yükselme mücadelesinde büyük sonuçlar doğurabilir

Eski PSV oyuncusu Jorrit Hendrix, Pazar öğleden sonra Hannover 96'ya karşı attığı muhteşem golle SV Elversberg'e büyük bir iyilik yaptı. Maçın son dakikalarında attığı bu golle Elversberg, Hannover'i geçerek puan tablosunda ikinci sıraya yükseldi; bu konum, Almanya'nın en üst ligine doğrudan yükselme hakkı veriyor.

Hendrix, Pazar öğleden sonra Münster formasıyla, yükselme adayı Hannover 96'ya karşı oynadı. Hendrix'in takımı küme düşecek gibi görünüyor ve berabere kalmasına rağmen, on altıncı sırada yer alan Fortuna Düsseldorf'un hala beş puan gerisinde. Bu sıra, play-off'lara katılma hakkı veriyor. Dolayısıyla, Hendrix'in takımıyla birlikte küme düşme ihtimali oldukça yüksek.

Rakip Hannover 96 ise yükselme mücadelesi veriyor. Ev sahibi takım uzun süre çok istenen üç puanı almaya yakın görünüyordu, ancak uzatma süresinin üçüncü dakikasında Hendrix çok güzel bir şekilde beraberlik golünü attı.

Orta saha oyuncusu, yaklaşık 25 metre mesafeden topu ayağına aldı ve hiç tereddüt etmeden vurdu. Volesi, Hannover kalecisinin üzerinden mükemmel bir şekilde geçerek skoru 3-3'e getirdi. Hannover, bu şekilde yükselme mücadelesinde son derece değerli iki puanı kaybetti.

Bu gol sayesinde, SC Paderborn'u 5-1'lik skorla mağlup eden Elversberg, Hannover'i geçmeyi başardı. Elversberg'in galibiyetinin bir başka önemi daha vardı: Schalke, hafta sonu Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledikten sonra, bugün resmi olarak şampiyon unvanını aldı.

Yani, bu çok çekişmeli ikinci sıra için hâlâ üç kulüp yarışıyor. Elversberg 59 puanla ikinci, Hannover 58 puanla üçüncü ve Paderborn da yine 58 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Programda hâlâ iki hafta kaldı.

Ligin üçüncüsü de play-offlar yoluyla yükselme şansı yakaladı. Bu takım, Bundesliga'nın on altıncı sırasındaki takımla, şu anda VfL Wolfsburg ile bir maç oynayacak.