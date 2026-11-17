Eski Paris Saint-Germain ve Fransa millî takımı oyuncusu Layvin Kurzawa, Persib Bandung'daki son döneminin ardından profesyonel futbolu bıraktığını resmen açıkladı. Deneyimli savunmacı, Avrupa ve Asya'ya uzanan kariyerinin ardından duyduğu derin minnettarlığı sosyal medyada yayımladığı duygusal veda mesajıyla dile getirdi.

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Profesyonel kariyerine nokta koydu

Kurzawa profesyonel futbolu resmen bıraktı. Sol bek, kesin kararını kişisel Instagram hesabından paylaştığı duygusal bir açıklamayla duyurdu.

Kurzawa, Avrupa'da birçok önemli kulübün formasını giydikten sonra Asya'da son bulan unutulmaz yolculuğuna nokta koydu. Profesyonel hayatına katkıda bulunan herkese duyduğu derin minnettarlığı paylaşımında dile getirdi.

Hayatında muhteşem bir sayfayı kapatıyor

Savunmacı, futbol yolculuğunu gurur ve başarmışlık duygusuyla değerlendirdi. Sahalardan ayrılmak için doğru zamanın geldiğini açıkça kabul etti.

“Bir gün başlamak gerekiyordu. Bugün ise bitirmeyi bilmek gerekiyor,” diye yazdı Kurzawa takipçilerine. “Bunca yılın, tutkunun, fedakârlıkların, hayallerin ve duyguların ardından hayatımda muhteşem bir sayfayı kapatma zamanı geldi.

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“Futbol bana her şeyi öğretti, her şeyi yaşattı ve bana çok şey kattı. Bir kariyerden çok daha fazlasıydı; tutkuyla dolu koca bir hayattı.”

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Eski kulüplerine ve ülkesine teşekkür etti

Uzun kariyeri boyunca Monaco, Paris Saint-Germain, Fulham, Boavista ve son olarak Endonezya ekibi Persib'in formasını giyen Kurzawa, eski kulüplerine, takım arkadaşlarına, teknik direktörlerine ve sadık taraftarlarına yürekten teşekkür etti.

Bek oyuncusu, profesyonel kariyeri boyunca millî takımda forma giyme onurunu da yaşadı. Fransa millî takımını uluslararası arenada temsil ettiği döneme özel bir yer ayırdı.

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“AS Monaco'dan PSG'ye, Fulham'dan Boavista'ya ve son olarak Persib'e kadar hikâyemin yazılmasına katkıda bulunan ve bana unutulmaz deneyimler yaşatan tüm bu kulüplere teşekkür ederim,” dedi. “Takım arkadaşlarıma, kulüp başkanlarına, teknik direktörlere, destek ekiplerine ve yöneticilere, ayrıca bu harika yolculukta tanıştığım herkese teşekkür ederim.

“Fransa millî takımına özel bir yer ayırmak istiyorum. Ülkemi temsil etmek benim için her zaman büyük bir gurur kaynağı olacak.”

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Yepyeni bir döneme hazırlanıyor

Futbolculuk kariyeri resmen sona ermiş olsa da Kurzawa, futboldan tamamen uzaklaşmayacağını vurguluyor.

Şimdi ailesi ve sevdikleriyle birlikte bu yeni projelere yönelmeyi sabırsızlıkla bekliyor.