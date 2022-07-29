Manchester United'ın yeni tmenajeri Erik ten Hag, Ronaldo'nun planlarının bir parçası olduğunu açıkça belirtti.

Eski Premier Lig forveti Gabriel Agbonlahor, Cristiano Ronaldo'nun, Jurgen Klopp'un ekibinin Portekizli yıldıza sözleşme teklif etmesi durumunda Manchester United'ın rakibi Liverpool'a katılma olasılığını geri çevirmeyeceğine inanıyor.

Ronaldo kısa süre önce Manchester United'dan ayrılmak için izin istedi. Öyle ki Kırmızı Şeytanlar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak.

Ne söylendi?

Agbonlahor talkSPORT'a verdiği demeçte, "Cristiano Ronaldo, yapabilseydi bu yaz Liverpool'a katılırdı."

"Manchester United'ın büyük rakipleri ama mesele Ronaldo.

"Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceği her yere gidecek, rekorunu artıracak ve şampiyonluklar kazanacak. Ronaldo'nun United, Real Madrid veya Juventus'a herhangi bir bağlılığı olduğunu düşünmüyorum."

Ronaldo, sezon öncesi kamp için takımla birlikte seyahat etmedi ve kulüple bir toplantı yaptı. Bildirildiğine göre ayrılmak istedi.

Bayern Münih, Atletico Madrid ve Sporting CP, 2022/23 sezon öncesinde 37 yaşındaki yıldızı transfer etmek için potansiyel adaylar olarak ortaya çıktı.

Ten Hag ne dedi?

Ancak Manchester United'ın yeni tmenajeri Erik ten Hag, Ronaldo'nun planlarının bir parçası olduğunu açıkça belirtti ve Portekizli milli oyuncunun satılık olmadığını vurguladı.

Ten Hag bu ayın başlarında gazetecilere verdiği demeçte, "Cristiano Ronaldo, planlarımız arasında ve bu kadar. Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum."

[Söylentileri] okudum ama diyorum ki Cristiano satılık değil, planlarımız arasında ve birlikte başarı istiyoruz.

"Bu konu ortaya çıkmadan önce onunla konuştum ve iyi bir konuşma yaptım. Cristiano ve benim aramda tabi konuşulanlar. Teyit edebileceğim şey birlikte gerçekten iyi bir sohbet yaptığımız."