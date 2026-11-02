Eski Premier League savunmacısı Sebastien Bassong, Londra metrosunda ücret ödemeden yolculuk yaparken yakalanmasının ardından yüzlerce sterlin para cezası ve yargılama gideri ödemeye mahkûm edildi. Kamerun Millî Takımı'nın eski oyuncusu, kendisine ait olmayan bir kartla Kuzey Londra'dan yaptığı yolculuğun ardından St Paul’s istasyonunda yakalandı.

Reklam

St Paul's istasyonundaki biletsiz yolculuğun ayrıntıları

Tottenham Hotspur ve Newcastle United gibi takımlarda İngiltere'nin en üst liginde başarılı bir kariyer geçiren Bassong, küçük bir ulaşım ihlali nedeniyle yasal sorun yaşadı. 40 yaşındaki eski futbolcu, Londra metrosunda 7 sterlinlik ücreti ödemeden yolculuk etmeye çalışırken yakalandı. Mahkeme belgelerine göre olay, eski stoperin mayıs ayında St Paul's istasyonunda bir Transport for London görevlisi tarafından fark edilmesiyle yaşandı. Görevli, Bassong'un Arnos Grove'dan yaptığı yolculuğun ücretini ödememek için birlikte seyahat ettiği kişinin hemen arkasından bilet bariyerlerinden geçtiğini gördü.

Bassong'dan geçerli bir bilet göstermesi istendiğinde durum ciddileşti. Standart bir Oystercard veya temassız ödeme aracı yerine, personelin belirlediği kişilere verilen bir seyahat kartı gösterdi. Gelir kontrol görevlisi Adebukola Anifowose, mahkemeye sunduğu ifadede Fransız futbolcunun “başka bir erkeğin arkasından geniş geçiş kapısından geçmeden önce, beyaz bir cüzdanın içindeki Oystercard'ı okutuyormuş gibi yaptığını” gördüğünü anlattı.

Daily Mail'in haberine göre TfL sisteminde yapılan kontroller, kartın Bassong adına kayıtlı olmadığını ve Ekim 2025'ten bu yana usulüne uygun kullanılmadığını kısa sürede doğruladı.

Kişisel zorluklar ve hukuki sonuçlar

Kartın kaynağına ilişkin soruşturma, kartın Bassong'un o sırada birlikte seyahat ettiği erkeğin eski kız arkadaşına ait olduğunu ortaya çıkardı. Bassong'un arkadaşının, yetkililere eski Premier League yıldızına zor bir döneminde yardım etmeye çalıştığını söylediği bildirildi.

Reklam Reklam

Mahkemeye, Bassong'un “boşanma ve işsizlik nedeniyle maddi ve kişisel zorluklar yaşadığı” ve bu nedenle usulsüz seyahat kartını kullanmaya karar verdiği aktarıldı. Kişisel koşullarına ilişkin bu açıklamaya rağmen Bassong, Londra'nın kuzeyindeki evine gönderilen ilk kovuşturma bildirimine yanıt vermeyince hukuki süreç devam etti.

Related Topics

Dava, tam kapsamlı bir kamuya açık duruşma yapılmadan kapalı oturumda karar verilmesine imkân tanıyan Tek Hâkim Usulü kapsamında 30 Ekim'de Wimbledon Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bassong, geçerli bir bilet olmadan raylı ulaşım ağını kullanma suçlamasına ilişkin resmî bir savunma beyanında bulunmadı. Hâkim Graham Burbage, eski futbolcuyu suçlu buldu ve bir dizi mali yaptırım uyguladı.

Dikkat çeken kariyerine bakış

Bu olay, Bassong'un bir dönem Premier League'in en çok aranan savunmacılarından biri olduğu profesyonel futbol kariyeriyle keskin bir tezat oluşturuyor. Newcastle United'daki performansıyla dikkat çektikten sonra 2009'da 8 milyon sterlinlik ses getiren bir transferle Tottenham Hotspur'a katıldı. White Hart Lane'deki döneminde Liverpool'a karşı çıktığı ilk maçta gol attı ve kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelelerinde forma giydi. Norwich City'de de önemli başarılar elde etti; 2013'te kulübün Sezonun Oyuncusu seçilmesi, kariyerinin zirvesinde oynadığı takımlar için taşıdığı önemi gösteriyordu.

Reklam

Profesyonel futbolu bıraktıktan sonra motivasyon konuşmacılığına ve antrenörlüğe yönelen Bassong, başkalarının potansiyellerine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlayan kendi işini yürütüyor. Ancak bu son hukuki olay, futbolculuk sonrası yaşamında karşılaştığı zorlukları gözler önüne seriyor. Kamerun millî takımı formasıyla çıktığı 15 maç ve dünyanın en çok izlenen ligindeki geniş deneyimiyle Bassong, birçok futbolseverin tanıdığı bir isim olmayı sürdürüyor.