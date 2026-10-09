Paris Saint-Germain'in eski oyuncusu Jerome Rothen, Luis Enrique'nin Ousmane Dembele'yi Fransa Milli Takımı ile "parlak" olarak nitelendirdiği açıklamalarını eleştirdi ve teknik direktörlerin oyuncularını korumakta abartıya kaçtığını savundu.

İtalya ile berabere kalınan maçın (1-1) ardından Fransa Milli Takımı teknik direktörü Zinedine Zidane, forvetini ve tercihlerini savunarak şunları söyledi: "İlk 11'de başladığı iki maçta onu iyi buldum. Sahada yaptıklarından memnunum. Ousmane, Ousmane'ın yaptığını yapıyor. Çok hareket ediyor, çoğu zaman mevkisinden çıkıyor ve bizi ilgilendiren de bu. Çoğu zaman gollere bakılıyor ama ben işlere başka bir açıdan bakıyorum. Onu eleştireceğim pek bir şey yok."

Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique de bugün cuma günü düzenlediği basın toplantısında aynı çizgiyi izleyerek şöyle konuştu: "Bana göre (Dembele) her zamanki gibi parlaktı. Farklı bir oyuncu, onu sahada izlemek için bilet paranızı gönül rahatlığıyla ödeyebilirsiniz. Her zaman kendini göstermeye, şut çekmeye ve takım arkadaşlarıyla iletişim kurmaya açık. Çok iyiydi."

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"Neyi koruyorsunuz?"

Ancak Rothen bu söyleme karşı çıktı ve Fransız "RMC" radyosunda şunları söyledi: "'İyi gitti, hiçbir sorun yoktu, hatta iki bek bile iyiydi' diyen açıklamalar yapan Zidane'dan bahsediyoruz. Hayır, iş o kadar da iyi gitmedi. İşe yarayan şeyler de var, yaramayan şeyler de. Oradan bizi aptal yerine koymalarına kadar iş gidiyor. Sadece adil olmamız gerekiyor. Kendini bu şekilde olumlu şeyler söylemeye zorluyor, sorun değil."

Şunları ekledi: "Ousmane Dembele gibi bir oyuncu olduğunuzda, milli takımdaki teknik direktörünün memnun olduğunu ve Luis Enrique'nin onu parlak bulduğunu duymaya ihtiyacı olduğunu mu sanıyorsunuz? Ousmane'ın şu anda birçok sıkıntı yaşadığı kesin. Paris ile sezon başlangıcının başarısız olduğunu ve yeteneğinin seviyesinde olmadığını kabul etmek gerekiyor. Fransa Milli Takımı ile oynanan dört maç da yapabildiklerinin seviyesinde kesinlikle değil. Buna rağmen Ballon d'Or sahibi kendisi."

Devamında şöyle dedi: "Eğer Luis Enrique ya da Zinedine Zidane 'Oynadı, olumlu şeyler de var, işe yaramayan şeyler de ama bir sonraki kampta bunları düzelteceğiz' deseydi, bu tehlikeli mi olurdu? Oyuncuları koruma mesajları iletmeyi bırakın artık. Neyi koruyorsunuz?"

Farklı görüşler

Buna karşılık, eski Fransız yıldız Emmanuel Petit, Luis Enrique'nin iletişim tarzını "tamamen" anladığını belirterek şunları söyledi: "Bu, çok üst düzey teknik direktörlerin yetkilerinden biri. Bir teknik direktör, oyuncusu sürekli vasat performanslar tekrarlamadıkça ve soyunma odasında kötü davranışlar sergilemedikçe, hiçbir anda oyuncusuna kamuoyu önünde saldırmamalı, çünkü bu tüm basına cephane verir."

Kendi tarafından ise eski kaleci Benoit Costil, "Luis Enrique'nin Dembele'yi yerden yere vuramayacağını" milli takımdaki performansının ardından değerlendirdi ve şunları ekledi: "Ekim ayındayız, tüm önemli müsabakalar yaklaşıyor ve Ballon d'Or etrafındaki mevcut tartışmalarla birlikte Luis Enrique bunun üzerine oynuyor."



