İlk şampiyonluğunu Mainz 05'in U19 takımında elde eden Thomas Tuchel, bu başarıya ulaşırken oyuncularını çok özel bir şekilde motive etmiş.

Chelsea'yi Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa taşıyan Alman teknik direktör Thomas Tuchel genellikle yüksek taktik bilgisiyle öne çıksa da aynı zamanda oyuncularını motive etme konusunda da dünyanın en iyilerinden biri olarak öne çıkıyor. Başarılı teknik direktörün bu pek de bilinmeyen gizli kalan yönünü, eski öğrencisi Konstantin Fring anlattı.

Ne söylendi?

Tuchel'in Mainz 05'in U19 takımını çalıştırdığı dönemde kendilerini nasıl motive ettiğini anlatan Fring, o dönem sahip oldukları motivasyonla Tuchel için sahada herkesi öldürebileceklerini söyledi:

"Tuchel motivasyon konusunda en iyilerden biri. Sezon öncesinde dağlarda bisiklet sürdük ve dağın zirvesine çıktığımızda Thomas, Mainz logolu metal bir rozeti toprağa gömdü. Şampiyonun play off sistemiyle belirleneceği U19 Ligi'nde finale kalmamız halinde bu dağa tekrar çıkacağını ve bu rozeti gömdüğü yerden çıkartacağını söylemişti.

"10 ay sonra finale çıksak da hepimiz rozeti unutmuştuk.

"Maçın başlamasına birkaç dakika vardı ve soyunma odasında tüm ışıklar sönerken, bir video açıldı. Tuchel ve Mainz altyapısının başındaki isim olan Volker Kersting dağa tırmanmış ve rozeti arıyorlardı. Tuchel daha sonra rozeti masaya fırlattı ve 'Şimdi gidin ve oynayın!' diye bağırdı. Herkesin tüyleri diken diken olmuştu. O an Thomas için herkesi öldürebilirdik ve başardık.

"Finalde Borussia Dortmund'u 2-1 yendik ve Bundesliga'nın Gençler Ligi'ni kazanmayı başardık"

Sezon sonunda A takıma geçmişti

Mainz altyapısında geçen bir yılın ardından elde ettiği U19 Bundesliga şampiyonluğuyla birlikte A takımın başına geçen Tuchel, Bundesliga'daki ilk sezonunda beklentileri karşılaşmış ve takımının sezonu dokuzuncu sırada tamamlamasını sağlamıştı.

Tuchel'in Mainz'i yönettiği beş yılda Bundesliga'da sadece dört kulüp Mainz'dan daha fazla puan toplamıştı.

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