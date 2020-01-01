Eski oyuncuları Wenger'in heykelinin dikilmesini istiyor

Arsenal'ın iki eski oyuncusu Ray Parlour ve Martin Keown, kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörünün ölümsüzleştirilmesi gerektiğine inanıyor.

'ın eski oyuncularından Ray Parlour ile Martin Keown, Emirates Stadyumu'nun dışına Arsene Wenger'in heykelinin dikilmesi gerektiğini belirtti.

22 yıl boyunca İngiliz ekibi çalıştıran Wenger, kulüp tarihinin en başarılı ve en uzun süre hizmet eden menajeri konumunda bulunuyor.

Wenger'in yönetimindeki Arsenal 1996-2018 yılları arasında üç Premier Lig ve yedi Federasyon Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.

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Kariyerlerinde Arsene Wenger ile çalışmış olan Parlour ve Keown, Daily Mail'e yaptığı açıklamada "O gelmeden önce ligi onuncu, dördüncü veya beşinci bitiriyorduk. Wenger ile birlikte üç şampiyon yaşadık. Arsene, heykelinin dikilmesini hak ediyor. İnanılmaz bir vizyona sahipti. Arsene, aynı zaman Emirates Stadyumu'nun yaratıcılarından da biridir. Eğer o, Highbury'nin yeteri kadar büyük olmadığını söylemese yeni stadyumumuza kauvşamayabilirdik" ifadelerini kullandı.