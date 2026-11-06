Al Ahly ve Mısır Milli Takımı'nın eski yıldızı Sayed Moawad, bugün cuma günü "Instagram" hesabından öfkeli bir mesaj paylaşarak geniş yankı uyandıran bir tartışma başlattı. Mesaj, kırmızılı devin Mısır Kupası'nın 32'lik turunda Al Sekka Al Hadid ile oynayacağı maç için açıkladığı kadronun ardından geldi; listede oğlu Omar'ın adı yer almıyordu.

Moawad mesajında şunları yazdı: "Bu çok fazla artık, zulüm yeter, biz sabrımızın sonuna geldik, Rabbimiz var".

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Sayed Moawad her ne kadar oğlunun adını zikretmese ya da mesajının sebebini açıklamasa da, mesajın zamanlaması birçok kişiyi onu, Al Ahly'nin Faslı teknik direktörü Houcine Ammouta'nın Al Sekka Al Hadid maçı öncesindeki tercihlerinde Omar'ı kadro dışı bırakmasıyla ilişkilendirmeye itti.

Yarın cumartesi günü Kahire Stadı'nda oynanması planlanan maça hazırlık kapsamında kadroda 23 oyuncu yer aldı. Al Ahly'den 11 oyuncu maça katılmayacak; bunlardan 3'ü sakatlık nedeniyle kadroda yer almazken, diğer 8 oyuncu Ammouta yönetimindeki teknik heyetin planlamasının dışında kaldı.

Bu olay, oyuncunun geleceği ve A takımda süre bulma ihtimaline dair daha önce yaşanan bir tartışmanın ardından geldi. Kasım 2025'te Sayed Moawad, isminin oğlunun fırsat bulamamasının sebebi olduğunu hissettiğini dile getirmişti.

Mısır Milli Takımı'nın eski sol beki, televizyonda yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Sayed Moawad ismi, oğlum Omar'ın A takımla oynaması konusunda ona haksızlık etti. Onun için üzülüyorum çünkü yetenekli".

Oyuncunun geleceği, Ocak 2026'da yeniden gündeme geldi. Medya mensubu Ahmed Shobeir, oyuncunun Al Bank Al Ahly'ye kiralanmasına yönelik girişimler bulunduğunu ve Zed kulübünün onu kalıcı olarak kadrosuna katmakla ilgilendiğini açıkladı; ardından Al Ahly'nin bu fikirden vazgeçtiğini duyurdu.