Mısır Futbol Federasyonu, Asvan takımının ve Mısır Gençler Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Hamdi Hamdan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Hamdi Hamdan, dün Pazar günü ani bir kalp krizi geçirmesinin ardından hayatını kaybetti. Hamdan'ı evlatlarından ve sporcu sembollerinden biri olarak anan Asvan kulübünde derin bir üzüntü hâkim oldu.

Mısır Federasyonu bugün Pazartesi günü yaptığı resmi açıklamada şunları kaydetti: "Mühendis Hani Ebu Rida başkanlığındaki Mısır Futbol Federasyonu, yönetim kurulu, genel sekreter ve tüm çalışanlar, Asvan kulübü ve Mısır Gençler Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Hamdi Hamdan için derin bir üzüntü ve kederle başsağlığı diler."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Federasyon, merhumun ailesine en içten taziyelerini ve başsağlığı dileklerini sunar; Yüce Allah'tan rahmetinin enginliğiyle onu kuşatmasını, cennetinin genişliğine kavuşturmasını, ailesine ve yakınlarına sabır ve metanet vermesini niyaz eder."

Öte yandan Danışman Dr. Şafii Salih başkanlığındaki Asvan kulübü yönetim kurulu, Hamdi Hamdan'ın vefatı nedeniyle Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri olmak üzere 3 gün yas ilan etme kararı aldı.