Eski milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın eşi Bartina Koeman, 65 yaşında hayatını kaybetti. Koeman bu haberi çarşamba günü Instagram üzerinden duyurdu. Bartina Koeman kronik bir meme kanseri türüyle mücadele ediyordu.

"Derin bir üzüntüyle, ama aynı zamanda büyük bir gurur ve sevgiyle, benim güzel eşime, hepimizin çok sevdiği annemize ve büyükannemize veda ediyoruz" diye yazdı Koeman, Instagram’da.

Bartina Koeman kronik bir meme kanseri türüyle mücadele ediyordu. Kendisine ilk kez 2010 yılında kanser teşhisi konuldu. Hastalık 2018’de yeniden tespit edildi. Beş yıl sonra ise kanserin yeniden ortaya çıktığı, bu kez kronik formda olduğu belirlendi.

2025 yılında RTL Boulevard programında hastalığı hakkında açık yüreklilikle konuştu. "Zaman zaman kötü dönemler geçiriyorum. Ama ben güçlü bir Groningenli kadınım, bu yüzden yoluma devam ediyorum" demişti o dönemde. "Güzel çocuklarım, güzel torunlarım, harika bir eşim var."

Koeman, geride kalan Dünya Kupası’nın ardından Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğü görevini bıraktı. Hollanda, söz konusu turnuvada son 16 turunda Fas tarafından elendi. Bartina, kendi hastalık sürecine rağmen eşine teknik direktörlük dönemi boyunca destek olmaya devam etti.

"Eşim Bartina, kendi hastalık sürecine rağmen milli takım teknik direktörü olarak görevimi tamamlamam için bana her gün destek oldu ve beni cesaretlendirdi. Bu, inanılmaz bir gücün göstergesi" ifadelerini kullandı Koeman.

"Bunun için ona, kelimelerle ifade edebileceğimden çok daha fazla minnettarım."