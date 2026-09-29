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imago-sport-1082024051.jpgSportfoto Rudel
Christian Guinin
Çeviri:

Eski milli oyuncu bir anda kalede! Niklas Süle, Kreisliga’daki kulübü için tuhaf bir ilke imza attı

Bundesliga
SV Tiefenbach
N. Suele

Niklas Süle, bu sezondan beri SV Tiefenbach formasıyla Kreisklasse'de sahaya çıkıyor. Şimdi ise tuhaf bir ilk yaşandı.

Eski milli futbolcu, kulübünün TSV Helmstadt ve VfB Epfenbach ile oynadığı iki maçta, aslında stoper mevkisinde görev yapmasına rağmen, kısa süre içinde kalede görev yapmak zorunda kaldı.

Bunun nedeni ise Tiefenbach ekibinin as kalecisinin elini kırmış olmasıydı. Bunun üzerine 31 yaşındaki oyuncu kaleciye dönüştürüldü, bir çift eldiven giydi ve kalesini gole kapatmaya çalıştı.

Bunu da alışık olmadığı rolünde oldukça iyi başardı. Süle birkaç iyi kurtarışa imza attı, ancak ilk maçta 1-2’lik yakın yenilgiyi engelleyemedi. Epfenbach karşısında ise işler çok daha iyi gitti; Tiefenbach bu mücadeleyi 3-2’lik skorla kıl payı kazandı.

49 kez Almanya Milli Takımı forması giyen ve bir gol atan futbolcu, geçmişte yaşadığı çok sayıdaki sakatlık nedeniyle Borussia Dortmund ile sözleşmesi yaz aylarında uzatılmayınca kariyerini noktalamasının ardından, bu sezondan itibaren Kreisklasse’de forma giyiyor.

Daha önce Süle, Almanya’nın en üst liginde TSG Hoffenheim ve Bayern Münih formalarını da giymişti. Alman rekortmenle 2020 yılında Şampiyonlar Ligi’ni ve beş kez de lig şampiyonluğunu kazandı.

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