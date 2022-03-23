Beşiktaş ve Trabzonspor'un bir dönem A Milli Takım forması da giyen eski kalecisi Hakan Arıkan, bordo-mavili takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a övgülerde bulundu.

Trabzonspor'da oynadığı dönemde birlikte çalışma imkanı bulduğu Uğurcan'ın büyük patlayıcı kuvvetine vurgu yapan Arıkan, çok ses getirecek bir açıklamada bulundu.

Ne söylendi?

Play Spor'da Keskin Sohbetler programına konuk olan Arıkan, Uğurcan'ın Türk futbol tarihinde daha önce görülmemiş bir paylayıcı güce sahip olduğunu ve milli takımın efsane kalecisi Rüştü Reçber'den ve Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson'dan daha iyi bir kaleci olduğunu söyledi.

Rüştü Reçber ile birlikte bir dönem Beşiktaş'ın kaleci rotasyonunu oluşturan Arıkan, Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen Uğurcan için en uygun ligin Premier Lig olduğunu ancak pas kalitesini yükseltmesi gerektiğini belirtti.

Kariyerini 2019-2020 sezonunda Kayserispor'da noktalayan Hakan Arıkan, 2014-2015 sezonunda Trabzonspor forması giymişti.

Ceza sahası dışından bir gol yedi

O dönem Onur Kıvrak'ın sakatlanmasının ardından devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Arıkan, Trabzonspor'un bir dönem kaptanlığını yapan Onur Kıvrak, şimdilerde Galatasaray forması giyen Fatih Öztürk, İbrahim Demir ve Uğurcan Çakır ile beraber Trabzonspor'un kaleci rotasyonunda görev yapmıştı.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 28 lig maçında görev yapan ve Mert Günok'un form düşüklüğünün ardından A Milli Takım'da birinci kaleci konumuna yükselen Uğurcan, takımının ligde zirvede yer almasında önemli bir rol oynamıştı. Opta verilerine göre yüzde 82'lik kurtarış yüzdesiyle oynayan Uğurcan, ceza sahası dışından sadece bir gol yedi.

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