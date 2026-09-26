Eski Milanlı Athekame, İsviçre ile ilk 11’de ilk kez sahaya çıktı ve asist yaptı

ZacharyAthekame'nin sezona başlangıcı çok iyi oldu: yazın Milan'dan Lyon'a satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak geçen bek oyuncusu, Ligue 1'de herkesi şaşırtmasının ardından İsviçre ile de çok iyi performans göstermeyi sürdürüyor. Bugün İsviçre Milli Takımı formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı ve Karadağ karşısında alınan net 3-0'lık galibiyete imzasını attı.





Asist ilk Amdouni golünde ceza sahasının sağ tarafından yaptığı yerden ortayla geldi, ardından yine Amdouni'ye verdiği pasla İsviçre'nin üçüncü golünde de rol oynadı. Ardon Jashari de 90 dakika ilk 11'de sahada kaldı ve orta sahada Freuler'in yanında görev yaptı.