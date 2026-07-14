Eski Milan ve Inter oyuncusu Dario Simic, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı: Hırvatistan’daki bir kamp alanına ilişkin izinler konusunda soruşturma altında

Inter, Milan ve Dinamo Zagreb’in eski savunma oyuncusu Dario Simic, Hırvatistan’da yürütülen bir yolsuzluk soruşturmasının odağına oturdu. Eski defans oyuncusu, ülkenin orta kıyısında bir kamp alanı kurmak için izinleri yasadışı yollardan temin ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı: Gözaltı, Hırvat polisi ve yolsuzluk ve organize suçlarla mücadele birimi USKOK tarafından yürütülen geniş çaplı bir operasyon kapsamında gerçekleşti.





BUGÜN SIMIC - Hırvat haber ajansı HINA’nın bildirdiğine göre, soruşturmacılar Simic’in kamp alanında yapılan bir denetimde tuvaletlerin bulunmadığını ve arazinin imar alanı dışında yer aldığını tespit etti. Soruşturma birkaç yıldır devam ediyor ve geçen yıl eski futbolcunun kardeşi Josip Simic de hayali ticari işlemler ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Futbolculuk kariyerinin ardından Hırvat futbolcu, ailesiyle birlikte barlar açmış ve Hırvatistan’da çok önemli bir maden suyu şirketini yönetiyor.









Simic, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı

Kamp alanı soruşturması: Simic’e yöneltilen suçlamalar

Polis, Hırvatistan’da birçok kişiyi ilgilendiren bir adli olayın merkezinde yer alan Simic’i gözaltına aldı. Soruşturmacılara göre, kamp alanı, eski yönetici Livljanic’in müdahalesiyle usulsüz olarak alınan izinler sayesinde faaliyete geçirilmişti. Eski Milan savunma oyuncusu Zagreb’de sorgulandı ve davaya ışık tutacak yeni gelişmeler ve sorgulamalar beklenirken, önümüzdeki saatler boyunca gözaltında kalacak. İddianameye göre Livljanic, hiçbir zaman gerçekleştirilmemiş denetim tutanaklarına dayanarak izinleri vermiş ve resmi belgelerde kamp alanlarını bizzat ziyaret etmiş gibi göstermiş.





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Simic'in işlettiği kamp da usulsüz olarak alınan izinler sayesinde ruhsatlandırılmış. Eski defans oyuncusuyla birlikte, aracı rolünü üstlendiği iddia edilen yerel bir iş adamı da gözaltına alındı. Eski defans oyuncusu, 2008 yılında Hırvatistan milli takımından emekli olmuş ve ülkesinde 100 maça çıkan ilk futbolcu olmuştu. Kariyeri boyunca Inter ve Milan formalarını giyen Simic, Rossoneri ile bir İtalya Şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandıktan sonra kariyerini Dinamo Zagreb’de noktaladı. Futbolu bıraktıktan sonra girişimci olan Simic, ailesiyle birlikte çeşitli mekanlar açtı ve Hırvatistan’ın en tanınmış maden suyu şirketlerinden birini kurdu.





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