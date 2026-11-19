Eski Manchester United savunmacısı Ashley Young, kulübün kaptan Bruno Fernandes ile yollarını ayırması gerektiğini düşünüyor. Young, Mauricio Pochettino yönetiminde yeni bir dönem başlarken Fernandes'in yerine Nottingham Forest yıldızı Morgan Gibbs-White'ın alınmasını istedi.

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Old Trafford'da değişim zamanı

United'ın eski kanat oyuncusu Young, eski kulübüne Fernandes ile yollarını ayırması yönünde çarpıcı bir çağrıda bulundu. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ocak 2020'de Sporting'den gelişinden bu yana Old Trafford'un sürekli olarak öne çıkan ismi oldu. Ancak yeni bir dönem başlarken uzun vadeli geleceğine ilişkin ciddi soru işaretleri oluşuyor.

Pochettino'nun bu hafta gelişiyle kadroyu taktiksel açıdan ve geçiş süreci bakımından önemli bir dönem bekliyor. Fernandes'in mevcut sözleşmesinin son birkaç ayına girdiği bildiriliyor. Portekizli oyun kurucu, kulüpte kalma süresini uzatmaya yönelik iki teklifi zaten reddetti ; bu da geleceğini ciddi biçimde belirsizliğe sürükledi.

Young'a göre ideal alternatif Gibbs-White

Young, ideal halefin hâlihazırda Premier League'de oynadığına inanıyor. Nottingham Forest'ın ofansif orta saha oyuncusu Gibbs-White'ın büyük bir kulübe transfer olmaya hazır olduğunu düşünüyor. Eski İngiltere millî oyuncusu, görüşlerini Overlap Daily programında açıkça dile getirdi. Fernandes'i kulübe katkılarından dolayı överken Manchester United'ın acilen yeni bir merkez oyuncuya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Young, mevcut kaptandan söz ederken, "Kulüp için inanılmazdı, öne çıkan isimdi" dedi. "Ama çok fazla gelişme yaşandı. Duyduğumuza göre bir sözleşme teklifini daha reddetti.

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"Bir oyuncunun etrafında takım kurmak istersiniz. Gelecek yıl 33 yaşında olacak. Yaş sadece bir sayı ama o kariyerinin zirvesinde değil. Artık işi bitti demem fakat yaşı ilerliyor."

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Gelecek için bir takım kurmak

Gibbs-White, ocak ayında 27 yaşına girecek ve kısa süre önce İngiltere A millî takımına seçildi. Sürekli sergilediği etkileyici performanslar, onu Forest'ın kilit ismi hâline getirdi. Young, üst düzey futbolun fiziksel gerekliliklerinin United'ın mevcut kaptanını zorlamaya başladığını düşünüyor.

Young, "Ben olsam gidip Morgan Gibbs-White'ı transfer ederdim" dedi. "Sadece bir isim ortaya atıyorum. Ama bir 10 numara düşünüyorsunuz ve bir oyuncunun etrafında takım kurmak istiyorsunuz.

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"Genç, hırslı ve İngiltere kadrosuna daha yeni girdi. Nottingham Forest'a saygısızlık etmek istemem ama daha büyük bir kulüpte oynayabilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Bence Manchester United'ın ihtiyaç duyduğu biri ve kariyerinin zirve yıllarında. Nottingham Forest'ta, Manchester United gibi daha büyük bir kulüpte oynayabileceğini ve bunun getirdiği yükü kaldırabileceğini söylemesine yetecek kadarını gösterdiğini düşünüyorum."

Pochettino'yu kritik transfer kararları bekliyor

United'ın, Fernandes'in mevcut sözleşmesini bir ay daha uzatma yönünde resmî bir opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyonun kullanılması, deneyimli kaptanının yazın bedelsiz olarak ayrılmasını önleyecek. Söz konusu maddenin devreye sokulması hâlinde deneyimli orta saha oyuncusu, önemli bir transfer geliri elde etmek için 2027'de yine de satılabilir. Pochettino'nun gelişi, sözleşme konusundaki bu gergin çıkmazı hızla çözmesi için kulüp yönetimi üzerindeki baskıyı artırıyor. Gibbs-White ise ligdeki başarılı performansını sürdürürse şüphesiz Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin takibinde kalacak.