Eski Manchester United yıldızı Clayton Blackmore, Fenerbahçe'nin Liverpool'u yenmesinin ardından Mason Greenwood'a yönelik “eve dön” paylaşımı için özür diledi

Eski Manchester United savunmacısı Clayton Blackmore, Mason Greenwood hakkındaki sözlerinin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından kamuoyundan özür dilemek zorunda kaldı. 62 yaşındaki Blackmore, Şampiyonlar Ligi'ndeki etkileyici performansının ardından forvetin Old Trafford'a dönmesi çağrısında bulunmuştu.

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Şampiyonlar Ligi'ndeki etkileyici performansın ardından tartışma

Olaylar, Fenerbahçe'nin çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup etmesinden kısa süre sonra gelişti. Şu anda 25 yaşında olan Greenwood, Manchester United'ın tarihî rakibine karşı ilk yarıda beraberlik golünü atarak Fenerbahçe'nin galibiyetinde önemli rol oynadı. Performansı üzerine Blackmore, sonucu kutlamak için sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Ancak kullandığı ifadeler, United taraftarları ve futbol kamuoyundan hızla yoğun tepki topladı.

Eski Galler millî futbolcusu, resmî X hesabından, “Liverpool'u yendiğin için tebrikler Mason Greenwood. Lütfen bize geri dön,” diye yazdı. Paylaşımın ardından gelen çok sayıda sert yorumda, eski savunmacıya kanat oyuncusunun İngiliz futbolundan ayrılışına yol açan koşullar hatırlatıldı. Tepkiler o kadar hızlı ve sertti ki Blackmore, yalnızca iki saat sonra konuya açıklık getirme ihtiyacı duydu ve Manchester United altyapısından yetişen eski oyuncunun mevcut hukuki durumunu ve konumunu yanlış anladığını söyledi.

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Blackmore geri adım attı

Paylaşım, taraftarlardan hızla tepki topladı ve Blackmore birkaç saat sonra bir açıklama yaptı. Kişisel hesabından yaptığı paylaşımda Blackmore, sözleriyle üzdüğü herkesten özür diledi ve oyuncunun hakkındaki önceki suçlamalardan tamamen aklandığını düşündüğünü belirtti.

X'te, “Birilerini kırdıysam özür dilerim ama herhangi bir yanlış yapmadığının ortaya çıktığını duymuştum. Yorumlarımla üzdüğüm herkesten özür diliyorum. Söylediğim gibi, tüm suçlamalardan aklandığını sanıyordum ve kız arkadaşıyla bir bebek sahibi oldu. Çok özür dilerim,” diye yazdı.

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Greenwood'un tartışmalı Old Trafford ayrılığı

Greenwood'un Manchester United'dan ayrılışı, kulübün yakın tarihindeki en tartışmalı olaylardan biri olmaya devam ediyor. Bir dönem Carrington altyapısının en değerli yeteneği olarak görülen forvetin kulüpteki kariyeri, 2022'de tecavüze teşebbüs, kontrolcü ve zorlayıcı davranışlar ile saldırı şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından durdu. Crown Prosecution Service, 2023'ün başlarında tüm suçlamaları düşürse de United uzun bir iç soruşturma yürüttü. Kulüp, taraftarlardan gelen yoğun baskının ardından Greenwood'un kariyerine başka bir yerde devam etmesinin iki taraf için de en iyisi olacağı sonucuna vardı.

İstanbul'da daha sakin bir hayat

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İngiltere'nin kuzeybatısından kalıcı olarak ayrılmasından bu yana Greenwood, İngiliz medyasının yoğun ilgisinden uzakta itibarını yeniden inşa etmeye çalışıyor. La Liga'da Getafe formasıyla geçirdiği verimli kiralık dönemin ardından Marsilya'ya gitti ve bu yaz yaklaşık 33 milyon sterlinlik bir bedelle Fenerbahçe'ye katıldı. Yıldız transferlerin genellikle gördüğü ilgiden büyük ölçüde uzak durduğu için İstanbul'daki hayatı nispeten sakin geçti. Forvet, şu anda yabancı oyuncular arasında popüler olan Sarıyer'de yaşıyor. Eski Chelsea orta saha oyuncusu N'Golo Kante ve eski Real Madrid yıldızı Marco Asensio ile komşu olduğu belirtiliyor.