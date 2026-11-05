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Mohamed Saeed
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Eski Manchester United yıldızı Clayton Blackmore, Fenerbahçe'nin Liverpool'u yenmesinin ardından Mason Greenwood'a yönelik “eve dön” paylaşımı için özür diledi

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Eski Manchester United savunmacısı Clayton Blackmore, Mason Greenwood hakkındaki sözlerinin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından kamuoyundan özür dilemek zorunda kaldı. 62 yaşındaki Blackmore, Şampiyonlar Ligi'ndeki etkileyici performansının ardından forvetin Old Trafford'a dönmesi çağrısında bulunmuştu.

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Şampiyonlar Ligi'ndeki etkileyici performansın ardından tartışma

Olaylar, Fenerbahçe'nin çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup etmesinden kısa süre sonra gelişti. Şu anda 25 yaşında olan Greenwood, Manchester United'ın tarihî rakibine karşı ilk yarıda beraberlik golünü atarak Fenerbahçe'nin galibiyetinde önemli rol oynadı. Performansı üzerine Blackmore, sonucu kutlamak için sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Ancak kullandığı ifadeler, United taraftarları ve futbol kamuoyundan hızla yoğun tepki topladı.

Eski Galler millî futbolcusu, resmî X hesabından, “Liverpool'u yendiğin için tebrikler Mason Greenwood. Lütfen bize geri dön,” diye yazdı. Paylaşımın ardından gelen çok sayıda sert yorumda, eski savunmacıya kanat oyuncusunun İngiliz futbolundan ayrılışına yol açan koşullar hatırlatıldı. Tepkiler o kadar hızlı ve sertti ki Blackmore, yalnızca iki saat sonra konuya açıklık getirme ihtiyacı duydu ve Manchester United altyapısından yetişen eski oyuncunun mevcut hukuki durumunu ve konumunu yanlış anladığını söyledi.

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Blackmore geri adım attı

Paylaşım, taraftarlardan hızla tepki topladı ve Blackmore birkaç saat sonra bir açıklama yaptı. Kişisel hesabından yaptığı paylaşımda Blackmore, sözleriyle üzdüğü herkesten özür diledi ve oyuncunun hakkındaki önceki suçlamalardan tamamen aklandığını düşündüğünü belirtti.

X'te, “Birilerini kırdıysam özür dilerim ama herhangi bir yanlış yapmadığının ortaya çıktığını duymuştum. Yorumlarımla üzdüğüm herkesten özür diliyorum. Söylediğim gibi, tüm suçlamalardan aklandığını sanıyordum ve kız arkadaşıyla bir bebek sahibi oldu. Çok özür dilerim,” diye yazdı.

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Greenwood'un tartışmalı Old Trafford ayrılığı

Greenwood'un Manchester United'dan ayrılışı, kulübün yakın tarihindeki en tartışmalı olaylardan biri olmaya devam ediyor. Bir dönem Carrington altyapısının en değerli yeteneği olarak görülen forvetin kulüpteki kariyeri, 2022'de tecavüze teşebbüs, kontrolcü ve zorlayıcı davranışlar ile saldırı şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından durdu. Crown Prosecution Service, 2023'ün başlarında tüm suçlamaları düşürse de United uzun bir iç soruşturma yürüttü. Kulüp, taraftarlardan gelen yoğun baskının ardından Greenwood'un kariyerine başka bir yerde devam etmesinin iki taraf için de en iyisi olacağı sonucuna vardı.

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İstanbul'da daha sakin bir hayat

Galatasaray SK v Fenerbahce SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

İngiltere'nin kuzeybatısından kalıcı olarak ayrılmasından bu yana Greenwood, İngiliz medyasının yoğun ilgisinden uzakta itibarını yeniden inşa etmeye çalışıyor. La Liga'da Getafe formasıyla geçirdiği verimli kiralık dönemin ardından Marsilya'ya gitti ve bu yaz yaklaşık 33 milyon sterlinlik bir bedelle Fenerbahçe'ye katıldı. Yıldız transferlerin genellikle gördüğü ilgiden büyük ölçüde uzak durduğu için İstanbul'daki hayatı nispeten sakin geçti. Forvet, şu anda yabancı oyuncular arasında popüler olan Sarıyer'de yaşıyor. Eski Chelsea orta saha oyuncusu N'Golo Kante ve eski Real Madrid yıldızı Marco Asensio ile komşu olduğu belirtiliyor.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
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