Juan Mata, 38 yaşında profesyonel futbolu bıraktığını resmen açıkladı ve yirmi yıla yayılan başarılarla dolu kariyerini noktaladı. Teknik becerisi ve sportmenliğiyle tanınan İspanyol orta saha oyuncusu, kararını dokunaklı bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

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Yirmi yıllık yolculuğun sonu

Deneyimli oyun kurucu futbolculuk kariyerini noktaladı . Avrupa'nın seçkin statlarından Asya ve Okyanusya'nın gelişmekte olan liglerine uzanan bir yolculuğu geride bıraktı. Mata, A takım düzeyindeki kariyerine 2006'da Real Madrid Castilla'da başladı ve son sezonunda Avustralya liglerinin en iyi oyuncusu olarak kabul edildi . Yirmi yıl boyunca Valencia, Chelsea, Manchester United, Galatasaray, Vissel Kobe ve Western Sydney Wanderers dahil olmak üzere formasını giydiği her takımda taraftarların sevgisini kazandı.

Kariyerinin uzunluğunu değerlendiren Mata, bunca yıl oynamasını futbolu içtenlikle sevmesine bağladı. Marca'nın aktardığına göre orta saha oyuncusu, futbolu bırakma açıklamasında şunları söyledi: "Futboldan aldığım keyif sayesinde bunca yıl oynadım. Her sabah antrenman yapmak, oynamak için hevesle uyanmak... İster Old Trafford, Stamford Bridge veya Mestalla gibi görkemli statlarda olsun, ister ilk yıllarımda her kış sahanın çamur deryasına döndüğü Juventud Estadio'da. Bence bu tutku, hayattaki her şeyin temelinde var."Marca.

Rakipsiz bir kupa koleksiyonu

Mata, bir profesyonel futbolcunun kazanabileceği büyük ödüllerin neredeyse tamamını elde ederek kuşağının en çok kupa kazanan oyuncularından biri olarak futbola veda ediyor. Kulüp düzeyindeki başarıları arasında bir Şampiyonlar Ligi ve iki Avrupa Ligi şampiyonluğunun yanı sıra FA Cup ve Kral Kupası gibi ulusal kupa zaferleri de bulunuyor. Kariyerinin son döneminde Türkiye ve Japonya'da lig şampiyonlukları da yaşayarak dünyanın farklı yerlerindeki taktik anlayışlara uyum sağlayabildiğini gösterdi.

İspanyol futbolunun altın çağında önemli bir rol oynayan Mata'nın millî takım kariyeri daha da etkileyici. Hem 2010 Dünya Kupası'nı hem de 2012 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan kadrolarda yer aldı. Ayrıca 19 Yaş Altı ve 21 Yaş Altı Avrupa şampiyonalarında da başarıya ulaştı. Bu büyük başarılara bireysel ödüllerini ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda İspanya Olimpiyat takımında forma giymesini ekledi.

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Bir futbolcudan fazlası

Modern futbolun en usta orta saha oyuncularından birinin kariyeri sona ererken bir dönem de gerçekten kapanıyor. İspanyol oyuncu, kulüp düzeyinde 700'ü aşkın maça çıkarak kuşağına damga vuran bir yetenek olarak iz bıraktı. Sahada geçirdiği yıllar boyunca istikrarlı bir oyun kurucu olduğunu kanıtladı; 158 gol atıp takım arkadaşlarına 175 asist yaptı. Futbol, fiziksel güçten çok oyun görüşüne ve top tekniğine önem veren en zeki oyuncularından birini kaybediyor.

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İspanyol oyuncu, teknik becerilerinin ötesinde futbol dünyasında sosyal sorumlulukla da özdeşleşti. Common Goal hareketinin kurucusu olarak diğer profesyonel futbolcuları kazançlarının bir yüzdesini hayır amaçlı çalışmalara ayırmaya teşvik etti. Mata, olgunlaştıkça futbola bakışının değiştiğini şu sözlerle anlattı: "Zamanla futbolun yalnızca topa vurmaktan ibaret olmadığını fark ettim. Büyüdükçe, seyahat edip farklı ülkelerde yaşadıkça genel olarak sporun, özellikle de futbolun insanların hayatlarını değiştirmedeki önemini anladım."

Yeni dönemde de futboldan kopmayacak

Şampiyonluklar için mücadele ettiği günler sona erse de Mata, futboldan tamamen uzaklaşmayacağını açıkça belirtti. 38 yaşındaki eski futbolcu, bundan sonra tam olarak hangi görevi üstleneceğini henüz belirtmedi ancak sporun içinde farklı bir rolde kalmayı planlıyor. Geniş deneyimini ve futbol bilgilerini, oyunun gelişimine ve toplumsal ilerleme sağlayan bir araç olarak gücüne katkıda bulunmak için kullanmayı amaçlıyor.

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Veda mesajını taraftarlara ve hayatına yön veren futbola verdiği bir sözle bitiren Mata, sonraki adımına da kapıyı açık bıraktı: "Futbol hayatımdan çıkmayacak. Futbolu sevmeye devam etmenin, onu gelişim için bir araç olarak kullanmayı sürdürmenin birçok yolu var. Profesyonel olarak oynamayı bırakabilirim ama futbolcu olmaktan asla vazgeçmeyeceğim," diyerek sözlerini tamamladı.