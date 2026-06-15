Eski Manchester United teknik direktörü Rúben Amorim yeni bir göreve atandı

Fabrizio Romano'nun Pazartesi sabahı verdiği habere göre, Ruben Amorim AC Milan'ın yeni teknik direktörü oldu. Eski Manchester United teknik direktörü, Milano'da sözleşme imzalamak üzere.

Portekizli teknik direktör, Ocak ayında Manchester United'dan ayrılmasından bu yana nihayet yeni bir göreve kavuştu. Böylece, hayal kırıklığı yaratan sonuçlar nedeniyle görevinden alınan Massimiliano Allegri'nin yerini alacak.

Amorim, Ocak ayı başında Manchester United tarafından kovuldu ve ardından iki maç boyunca geçici teknik direktör Darren Fletcher görevi devraldı. Daha sonra Michael Carrick görevi devraldı ve The Red Devils, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen üçüncü sırayı almayı başardı.

Ancak Milan bunu başaramadı ve yönetim devreye girdi. İtalyan devi hayal kırıklığı yaratan bir şekilde ligi beşinci sırada tamamladı ve Avrupa Ligi'nde oynamakla yetinmek zorunda kaldı.

41 yaşındaki teknik direktör, iki sezonluk ve bir yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalamak üzere.

Braga ve Sporting CP'nin eski teknik direktörü, bu hamlesiyle Matthias Jaissle (Al-Ahli) ve Sebastian Hoeness (Stuttgart) gibi isimleri geride bıraktı. Bu isimler de Milano'daki teknik direktörlük görevi için sıkça gündeme gelmişti.

Sıkça adı geçen bir diğer isim ise Oliver Glasner'di. Crystal Palace'ın eski teknik direktörü de önemli bir adaydı, ancak sonunda yarıştan elendi.