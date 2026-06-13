Eski Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, aniden Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birinin en güçlü adayı oldu: "Görüşmeler çoktan yapıldı"

The Athletic'in haberine göre, Ruben Amorim, AC Milan'ın teknik direktörlüğü için en güçlü aday. Taraflar arasında görüşmelerin yapıldığı belirtiliyor.

41 yaşındaki Portekizli teknik adam, hayal kırıklığı yaratan sonuçlar nedeniyle Manchester United tarafından kovulduktan sonra, bu yılın başından beri işsiz durumda. Onun ayrılmasının ardından önce Darren Fletcher, ardından Michael Carrick görevi devraldı.

Kırmızı Şeytanlar, olumsuz gidişatı tersine çevirerek sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Carrick'in takımı, Arsenal ve Manchester City'nin ardından üçüncü oldu.

Ayrılmasının ardından Amorim hakkında uzun süre ses çıkmadı. Ta ki şimdiye kadar. The Athletic, Amorim'e olan ilginin Milan'ı yeniden yapılandırmaya yönelik kapsamlı bir sürecin parçası olduğunu bildiriyor.

Daha önce, takımıyla Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaramayan Massimiliano Allegri ile yollar ayrılmıştı. Milanlılar hayal kırıklığı yaratan bir şekilde beşinci sırada bitirdi.

Bu arada, Milan'da adı geçen tek isim Amorim değil. Şu anda ABD milli takımının teknik direktörü olan Mauricio Pochettino ile de görüşmeler yapıldığı söyleniyor.

Matthias Jaissle (Al-Ahli), Sebastian Hoeness (Stuttgart) ve Oliver Glasner (Crystal Palace) da adı geçen isimler arasında. Sonuncusu, Robin van Persie'nin olası halefi olarak Feyenoord ile de sıkça anılıyor. Milan, Amorim'i seçerse, Feyenoord'un elinde bir seçenek daha olabilir.