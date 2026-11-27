Eski Manchester United savunmacısı Marcos Rojo, Estudiantes'in cumartesi günü Montevideo'da Palmeiras ile oynayacağı finalde Copa Libertadores tarihine geçebilir. Arjantinli oyuncu, çocukluğundan beri formasını giydiği kulüple kupayı ilk kez kaldırdığı 2009'dan 17 yıl sonra bir kez daha şampiyon olursa iki kıta şampiyonluğu arasındaki en uzun süre rekorunu kıracak.

Reklam

Tecrübeli savunmacı tarihi bir rekorun peşinde

Estudiantes, 28 Kasım'da Estadio Centenario'da Palmeiras ile karşılaştığında Rojo, iki Copa Libertadores şampiyonluğu arasında en uzun süre geçen oyuncu olabilir. Savunmacının çocukluğundan beri formasını giydiği kulüpte iki şampiyonluk yolculuğunda da aldığı süre oldukça az. 2009'da, 19 yaşındayken Alejandro Sabella yönetiminde yalnızca bir dakika oynadı; 2026'da ise Flamengo'ya karşı yarı final rövanşında 77 dakika sahada kaldı .

Estudiantes'e uzanan uzun dönüş yolu

La Plata kulübüne 10 yaşında katılan stoper, 2009'daki tek maçına Defensor Sporting karşısında kazanılan çeyrek finalde, 89. dakikada Leandro Benitez'in yerine girerek çıktı. Cruzeiro'ya karşı oynanan finalde ise forma giymedi. 2010'da beş Libertadores maçında oynadıktan ve Avrupa'da uzun bir kariyer geçirdikten sonra Boca Juniors ve Racing formalarıyla Güney Amerika'ya döndü.

Boca formasıyla dört turnuvada 13 maça çıktı. Bunlar arasında, 66. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fluminense'ye kaybettikleri finalde oynamasına engel olan 2023'teki olaylı Palmeiras yarı finali de vardı. 2025'e Boca'da başladı, ardından Racing'e katıldı. Penarol karşısında bir kez daha kırmızı kart görmesi ve Flamengo'ya karşı yarı finalde yaptığı, takımına pahalıya mal olan hata, Alexander Medina yönetimindeki Estudiantes'e dönüşünden önce yaşandı.

Savunmacı rekoru kırmaya hazırlanıyor

Rojo kupayı kaldırırsa, Brezilyalı savunmacı Fabiano Eller'in elindeki 12 yıllık rekoru kıracak. Eller, 1998'de Vasco da Gama, 2006 ve 2010'da ise Internacional ile şampiyon olmuştu. Rojo ayrıca Luis Cubilla, Ricardo Bochini ve Jonatan Maidana'nın 11 yıllık aralarını, Everton Cebolinha'nın da sekiz yıllık arasını geride bırakacak.

Reklam Reklam

Estudiantes'te yeniden şampiyonluk peşinde olan tek oyuncu Rojo değil. Kupayı 2015'te River Plate ile kaldıran Ramiro Funes Mori ve Lucas Alario da bu sezon sınırlı sürelerde katkı verdi. İkili, Montevideo'da 11 yıllık araya ulaşabilir.

Tecrübeli savunmacıyı Montevideo'da final bekliyor

Gözler şimdi cumartesi günü Palmeiras'a karşı oynanacak finale çevrildi. Estudiantes, kıta tarihine yeni bir sayfa eklemeyi hedefliyor. Maracana'daki belirleyici yarı final rövanşına ilk 11'de başlayan Rojo, finalde de forma giyebilir. Şampiyonluk, onun 17 yıllık Libertadores yolculuğunu başladığı kulübün formasıyla tamamlayacak.